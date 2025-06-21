Лукашенко включает "гуманиста": помиловал Тихановского по просьбе Трампа
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал оппозиционера Сергея Тихановского. Это произошло по просьбе президента США Дональда Трампа.
Об этом заявила пресс-секретарь Лукашенка Наталья Эйсмонт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Пул Первого".
"Президентом принято решение о помиловании 14-ти осужденных. Это была просьба президента Соединенных Штатов Америки", - заявила она.
Эйсмонт уточнила, что в основном среди освобожденных иностранцы, а именно: 2 гражданина Японии, 3 гражданина Польши, 2 - Латвии, а также граждане Эстонии, Швеции и США.
Кроме того, в списке есть несколько белорусов. Как говорит пресс-секретарь, эти люди были осуждены за экстремистскую и террористическую деятельность.
"Сергей Тихановский в том числе. Решение об освобождении Тихановского было принято Президентом исключительно из гуманных соображений, с целью воссоединения семьи", - резюмировала она.
Что предшествовало
Напомним, вчера спецпредставитель Трампа Кит Келлог прибыл в Минск и провел встречу с Александром Лукашенко.
Сегодня стало известно, что самопровозглашенный президент Беларуси помиловал 14 людей. В том числе, среди них, самый известный оппозиционер Сергей Тихановский, который в 2020 году хотел ставить кандидатом в президенты, но был арестован.
В итоге вместо него выборы пошла его жена - Светлана Тихановская. Вскоре в стране были массовые протесты из-за фальсификаций и "победы" Лукашенко, но со временем их подавили, а Тихановская была вынуждена покинуть Беларусь.
Подробнее о том, кто такой Сергей Тихановский и чем он известен - читайте в материале РБК-Украина.
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