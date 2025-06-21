Лукашенко включает "гуманиста": помиловал Тихановского по просьбе Трампа

Об этом заявила пресс-секретарь Лукашенка Наталья Эйсмонт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Пул Первого".

"Президентом принято решение о помиловании 14-ти осужденных. Это была просьба президента Соединенных Штатов Америки", - заявила она.

Эйсмонт уточнила, что в основном среди освобожденных иностранцы, а именно: 2 гражданина Японии, 3 гражданина Польши, 2 - Латвии, а также граждане Эстонии, Швеции и США.

Кроме того, в списке есть несколько белорусов. Как говорит пресс-секретарь, эти люди были осуждены за экстремистскую и террористическую деятельность.

"Сергей Тихановский в том числе. Решение об освобождении Тихановского было принято Президентом исключительно из гуманных соображений, с целью воссоединения семьи", - резюмировала она.