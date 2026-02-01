ua en ru
Вс, 01 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Штурм на Покровском фронте провалился: ВСУ уничтожили 4 взвода врага (видео)

Воскресенье 01 февраля 2026 00:56
UA EN RU
Штурм на Покровском фронте провалился: ВСУ уничтожили 4 взвода врага (видео) Иллюстративное фото: штурм на Покровском направлении (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

На Покровском фронте только за один день украинские бойцы разгромили 4 взвода россиян во время штурма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу бригады Нацгвардии "Спартан".

Так, бойцы бригады "Спартан", "Птицы Мадьяра" и смежные подразделения успешно отбили штурм российских оккупантов на Покровском направлении фронта.

По сообщению самой бригады Нацгвардии "Спартан" от 31 января, противник бросил в атаку около 90 штурмовиков.

"Враг предпринял попытку наступления на Покровском направлении. Под прикрытием тумана противник пытался продвинуться на автомобилях, мототехнике и квадроциклах", - говорится в сообщении.

Атаку украинские подразделения отражали совместно, и в результате наступление врага было полностью остановлено. Таким образом, за сутки почти четыре взвода российских войск были уничтожены.

В частности, подразделения ВСУ ликвидировали 80 штурмовиков противника, ранили двух и взяли в плен еще двух. Также уничтожено 10 квадроциклов, 4 мотоцикла и 6 автомобилей врага.

Бойцы подчеркивают, что совместные действия, четкая координация и опыт позволили не только остановить штурм, но и нанести врагу значительные потери.

Что происходит на фронте

Напомним, сегодня в 7 корпусе ДШВ заявили, что россияне совершили механизированный штурм села Гришино на Покровском направлении. Украинские военные отбили атаку, нанесли потери врагу в бронетехнике и живой силе, но на тот момент бои еще продолжались.

Кроме того, по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 22:00 31 января с начала суток на фронте зафиксировали 303 боевых столкновения, а самые интенсивные бои продолжались на Покровском, Гуляйпольском и Константиновском направлениях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
Новости
"Скрининг здоровья 40+" стартует: кто первым получит приглашение в "Дії"
"Скрининг здоровья 40+" стартует: кто первым получит приглашение в "Дії"
Аналитика
"Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве