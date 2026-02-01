ua en ru
Нд, 01 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Варшава замість Вільнюса: чому Тихановська переносить штаб-квартиру опозиції

Неділя 01 лютого 2026 05:04
UA EN RU
Варшава замість Вільнюса: чому Тихановська переносить штаб-квартиру опозиції Фото: лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська переносить штаб-квартиру "Вільної Білорусі" з Вільнюса до Варшави.

Як пише РБК-Україна, про це Тихановська повідомила журналістам видання Rzeczpospolita.

За словами опозиціонерки, її рішення пов’язане зі зміною рівня безпеки в Литві, що стало загрозою для неї та співробітників її команди.

"Я дуже вдячна Литві за підтримку, але змушена шукати альтернативні рішення для безпеки нашого офісу", – зазначила Тихановська.

Нову штаб-квартиру планують розмістити у Варшаві, частина співробітників залишиться у Вільнюсі.

Лідерка Вільної Білорусі підкреслює, що Польща являється для неї символом солідарності та демократії.

"Польща подолала складний шлях до незалежності, і почуття солідарності з тими, хто ще йде цим шляхом, не зникло. Більше того, прагнення білорусів до демократії користується міжпартійною підтримкою", - зазначила вона.

Перенесення офісу відбувається на тлі посиленої загрози з боку режиму Лукашенка, який продовжує переслідувати опозиційних активістів. Тихановська наголошує, що диктаторська влада Білорусі, яка діє спільно з Росією, становить небезпеку не лише для білорусів, а й для безпеки Європи, зокрема Польщі.

Рішення про переїзд також пов’язане з останніми суперечками у Вільнюсі щодо символіки білоруських документів та рівня державного захисту опозиції. Тихановська сподівається, що перебування у Варшаві допоможе зміцнити співпрацю білоруських демократичних сил і продовжити міжнародну боротьбу за права та свободи в Білорусі.

Зазначимо, що діти Тихановської наразі проживають у США, але родина планує постійно жити та навчатися у Варшаві, підкреслюючи прихильність до нового центру білоруської опозиції.

Нагадаємо, у червні 2025 року самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко помилував опозиціонера Сергія Тихановського. Це сталося на прохання президента США Дональда Трампа.

Одразу після звільнення з в'язниці білоруський опозиціонер Сергій Тихановський зробив заяву про Україну, Крим та українського президента Володимира Зеленського.

Детальніше про те, хто такий Сергій Тихановський і чим він відомий - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Світлана Тіхановська Польща Опозиційний блок
Новини
"Скринінг здоров’я 40+" стартує: хто першим отримає запрошення в "Дії"
"Скринінг здоров’я 40+" стартує: хто першим отримає запрошення в "Дії"
Аналітика
"Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві