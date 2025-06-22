Ездил в Крым как паломник. Тихановский впервые сделал заявление об Украине

Белорусский оппозиционер Сергей Тихановский впервые после освобождения из тюрьмы режима Александра Лукашенко сделал заявление об Украине, Крыме и украинском президенте Владимире Зеленском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусское независимое медиа "Наша Нива" .

По словам Тихановского, он никогда не был пророссийским политиком, а всегда был белорусом.

"У меня был бизнес, у меня были офисы в Москве, Киеве и компания в Литве. И это все. Я никогда не был пророссийским, это фейки. Наш общий враг - это путинская власть. Пока она не падет, никакой победы в Беларуси не будет", - сказал оппозиционер на пресс-конференции в Вильнюсе.

Тихановский также прокомментировал свою поездку в уже оккупированный Россией Крым в 2017 году.

"Я тогда не был политиком и не задумывался о политических вопросах, я ездил туда как паломник", - пояснил он.

В то же время оппозиционер добавил, что "абсолютно поддерживает Украину", а также украинского президента.

"Президенту Зеленскому выпала такая тяжелая судьба. Вот то, что я пережил, это ничто по сравнению с тем, что пережил он. Он для меня герой. Я его поддерживаю абсолютно и безоговорочно", - сказал Тихановский.