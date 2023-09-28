"Вагнеровцы" на фронте и назначение заместителей министра обороны: новости за 27 сентября

Война России против Украины: последние новости

Потери России в войне в Украине на утро среды, 27 сентября, составили 320 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 276 990 военных.

Россия в середине сентября, скорее всего, впервые задействовала части своей новой 25-й общевойсковой армии, сообщает британская разведка.

Для оперативного окружения Бахмута украинским военным необходимо отрезать группировку российских войск от всех дорог, рассказали эксперты в комментарии РБК-Украина.

В ходе контрнаступления украинских военных на Таврическом направлении стоит ждать хороших новостей, заявил бригадный генерал Александр Тарнавский.

Установление огневого контроля Сил обороны над трассой Бахмут - Горловка усложнило передвижение и поставки российских оккупантов, отметили в ВСУ.

Украинские военные продолжают наступать на двух направлениях, отбили вражескую атаку под Бахмутом и уничтожили российский комплекс С-300.

"Вагнеровцев" снова заметили на востоке Украины

Бойцы ЧВК "Вагнера" присутствуют на территории Восточной группировки войск. Сейчас часть наемников перезаключает контракты с Минобороны РФ и возвращается в Украину из Беларуси.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

Кабмин назначил заместителей министра обороны

Кабинет министров Украины назначил трех заместителей министра обороны Рустема Умерова.

Более детально о том, что известно о новых заместителях министра, можете узнать в материале РБК-Украина.

СБУ задержала агентов РФ, направивших ракеты на Киев 21 сентября

СБУ задержала российских агентов, скорректировавших удар по Киеву 21 сентября. Перед обстрелом они направили оккупантам координаты для обстрела столицы.

Корректировщиками российских ракет на Киев оказались двое местных жителей, работавших на главное управление Генштаба ВС РФ (ГРУ).

Зеленский заявил о продвижении на Донецком направлении

Президент Украины Владимир Зеленский провел ежедневное селекторное совещание, на котором заявил, что украинские военные продвигаются на Донецком направлении.

Глава государства также получил отчет о ситуации в Херсонской области. Он отметил, что россияне продолжают терроризировать территории, к которым могут дотянуться.

США рекомендуют Украине повысить тарифы на свет и газ: что говорят в Минсоцполитики

Украина готова ввести рекомендацию США по повышению тарифов на газ и электроэнергию, рассказала министр соцполитики Оксана Жолнович.

Она отметила, что сущность рекомендаций США состоит в том, чтобы повысить тарифы на газ и электроэнергию. В то же время следует балансировать рост цен субсидиями для тех граждан, чей размер платежки превышает 15% от их заработка.

Будут ли увеличивать темпы мобилизации в Украине: объяснения Минобороны

В Украине мобилизация продолжается согласно установленным планам, и в Министерстве обороны не готовят усиление процесса, однако в зависимости от ситуации на фронтах его могут пересмотреть, рассказал заместитель главы Минобороны, генерал-лейтенант Александр Павлюк.