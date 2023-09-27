Больше 300 оккупантов, десятки дронов и артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине на утро среды, 27 сентября, составили 320 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 276990 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 38 артсистем и 24 дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.09.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 276990 (+320) человек ликвидировано,

танков ‒ 4675 (+3) ед.

боевых бронированных машин - 8950 (+4) ед.

артиллерийских систем - 6337 (+38) ед.

РСЗО - 792 ед.

средства ПВО - 534 (+1) ед.

самолетов – 315 ед.,

вертолетов - 316 ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4948 (+24) ед.,

крылатые ракеты - 1529 ед.

корабли/катера - 20 ед.,

подводные лодки - 1 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн - 8792 (+29) ед.

специальная техника – 927(+2).

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, украинские бойцы продолжают наступать на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. ВСУ наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике.

В частности, как указывается в отчете Института изучения войны, ВСУ достигли успеха вблизи Ивановского, Клищеевки, Орадовки и Зайцево Донецкой области. Также украинские силы продвинулись на западе Запорожской области.

Также ВСУ продолжали наступательные действия на Мелитопольском направлении. В свою очередь, Россия пыталась контратаковать возле Купянска Харьковской области.