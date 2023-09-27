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Больше 300 оккупантов, десятки дронов и артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Украина, Среда 27 сентября 2023 08:17
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Больше 300 оккупантов, десятки дронов и артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 27 сентября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Потери России в войне в Украине на утро среды, 27 сентября, составили 320 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 276990 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 38 артсистем и 24 дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.09.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 276990 (+320) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 4675 (+3) ед.
  • боевых бронированных машин - 8950 (+4) ед.
  • артиллерийских систем - 6337 (+38) ед.
  • РСЗО - 792 ед.
  • средства ПВО - 534 (+1) ед.
  • самолетов – 315 ед.,
  • вертолетов - 316 ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4948 (+24) ед.,
  • крылатые ракеты - 1529 ед.
  • корабли/катера - 20 ед.,
  • подводные лодки - 1 ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8792 (+29) ед.
  • специальная техника – 927(+2).

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, украинские бойцы продолжают наступать на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. ВСУ наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике.

В частности, как указывается в отчете Института изучения войны, ВСУ достигли успеха вблизи Ивановского, Клищеевки, Орадовки и Зайцево Донецкой области. Также украинские силы продвинулись на западе Запорожской области.

Также ВСУ продолжали наступательные действия на Мелитопольском направлении. В свою очередь, Россия пыталась контратаковать возле Купянска Харьковской области.

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