Больше 300 оккупантов, десятки дронов и артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине
Потери России в войне в Украине на утро среды, 27 сентября, составили 320 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 276990 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 38 артсистем и 24 дрона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.09.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 276990 (+320) человек ликвидировано,
- танков ‒ 4675 (+3) ед.
- боевых бронированных машин - 8950 (+4) ед.
- артиллерийских систем - 6337 (+38) ед.
- РСЗО - 792 ед.
- средства ПВО - 534 (+1) ед.
- самолетов – 315 ед.,
- вертолетов - 316 ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4948 (+24) ед.,
- крылатые ракеты - 1529 ед.
- корабли/катера - 20 ед.,
- подводные лодки - 1 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн - 8792 (+29) ед.
- специальная техника – 927(+2).
Ситуация на фронте
По данным Генштаба, украинские бойцы продолжают наступать на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. ВСУ наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике.
В частности, как указывается в отчете Института изучения войны, ВСУ достигли успеха вблизи Ивановского, Клищеевки, Орадовки и Зайцево Донецкой области. Также украинские силы продвинулись на западе Запорожской области.
Также ВСУ продолжали наступательные действия на Мелитопольском направлении. В свою очередь, Россия пыталась контратаковать возле Купянска Харьковской области.
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