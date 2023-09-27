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Зеленский заявил о продвижении на Донецком направлении: есть другие замыслы, которые реализуются

Среда 27 сентября 2023 12:09
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Зеленский заявил о продвижении на Донецком направлении: есть другие замыслы, которые реализуются Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский провел ежедневное селекторное совещание, на котором заявил, что украинские военные продвигаются на Донецком направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского.

"Получил отчеты о ситуации на фронте, поставках техники и боеприпасов, данных разведок. Есть наше продвижение вперед на Донецком направлении. Есть другие замыслы, которые реализуются", - написал он.

Зеленский также получил отчет о ситуации в Херсонской области. Он отметил, что россияне продолжают терроризировать территории, к которым могут дотянуться.

Только за прошедшие сутки они выпустили 26 корректируемых авиационных бомб на территории региона. Последствия ликвидируют, людям оказывают помощь. Президент поручил найти дополнительные решения, чтобы прекратить этот террор.

"Есть результат от СБУ. Накрыли наводчиков, которые корректировали ночной удар по Киеву неделю назад. Хороший сигнал всем предателям: возмездие будет", - добавил Зеленский.

Ситуация на фронте

По данным ISW, Силы обороны добились успеха вблизи Ивановского, Клещиевки, Орадовки и Зайцева в Донецкой области. Они также продвинулись на западе Запорожской области.

Больше о ситуации на передовой читайте в материале РБК-Украина "ВСУ готовят поле нового сражения. Где именно и когда окружат Бахмут: обзор фронта".

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Владимир Зеленский Донецкая область
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