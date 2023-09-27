Генерал Тарнавский анонсировал хорошие новости на таврическом направлении
В ходе контрнаступления украинских военных на таврическом направлении стоит ждать хороших новостей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram бригадного генерала, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.
"Таврическое направление. Будут хорошие новости", - написал он.
Кроме того, Тарнавский отметил, что украинские военные стабильно продвигаются и уничтожают россиян. Он также показал видео работы подразделения аэроразведки "Кобра" и один из таких случаев.
Потери РФ на таврическом направлении
На таврическом направлении российские оккупанты по данным на 26 сентября потеряли пять складов, 35 единиц техники и 190 военных. За сутки ранее, как рассказывал Тарнавский, на таврическом направлении ВСУ уничтожили 38 единиц военной техники противника и четыре боеприпаса.
Напомним, по данным источников РБК-Украина, ВСУ атаковали временный пункт управления оккупантов в Херсонской области. В результате были ликвидированы 8 российских офицеров, а еще 7 ранены.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.