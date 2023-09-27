"Вагнеровцы" вернулись на оккупированный восток Украины? Что говорят в ВСУ

Бойцы ЧВК "Вагнера" присутствуют на территории Восточной группировки войск. Сейчас часть наемников перезаключает контракты с Минобороны РФ и возвращается в Украину из Беларуси.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

"Мы подтверждаем, что "вагнеровцы" присутствуют на территории Восточной группировки войск. Это военнослужащие ЧВК "Вагнера", которые были на территории Беларуси. Сейчас там расформовывают их лагеря. Им там было около 8 тысяч. Сейчас часть из этих боевиков уехала в Африку, а кто-то перезаключает контракты с министерством обороны РФ и возвращается сюда, на Восток Украины для участия в боевых действиях - и как инструкторы, и как военнослужащие", - рассказал изданию Евлаш.

По его словам, речь идет об остатках этого формирования - около 500 человек, российское командование планирует привлечь в вооруженном конфликте со стороны РФ.

"Однако существенной угрозы, такой, как раньше, они нести не будут, поскольку нет их главного главаря Пригожина. Эти люди действительно являются одними из наиболее подготовленных в российской армии, однако существенной угрозой, "геймченджером" они не станут", - подытожил Евлаш.

Что этому предшествовало

Ранее издание CNN со ссылкой на украинского военнослужащего написало, что наемники группы "Вагнера" якобы вернулись под Бахмут Донецкой области.

"Да, "Вагнер" тоже здесь. Они вернулись", - сказал журналистам оператор аэроразведки подразделения Code 9.2 в составе 92-й бригады ВСУ с позывным "Грув".

По словам военного, они "быстро сменили командиров" и вернулись в бой.

Военнослужащий отметил, что считает появление "вагнеровцев" на поле боя в этом районе "компенсацией нехватки личного состава российской армии".

В СМИ обратили внимание, что это первое подтверждение со стороны украинских военных, что подразделения "Вагнера" вернулись в Донецкую область. Ранее об этом писали пропагандистские российские Телеграм-каналы.

"Вагнеровцы" в войне против Украины

Напомним, с российской стороны в жестких боях за Бахмут активное участие принимали именно бойцы ЧВК "Вагнера". В конце мая этого года их главарь Евгений Пригожин заявил, что якобы "город полностью перешел под контроль России", поэтому он объявил о "выведении своих подразделений из города".

Впоследствии Пригожин решил со своими наемниками совершить "поход на Москву", но его мятеж в РФ продлился не больше суток. После чего ЧВК по договоренности согласились передислоцироваться на территорию Беларуси.

А уже 23 августа самолет Пригожина потерпел крушение в России. После чего в Мокве официально объявили, что главарь группы и все находившиеся в самолете не выжили.

В Пентагоне сообщили, что боевики больше не являются фактором на поле боя в Украине, а в СМИ появилась информация, что после этого вербовать наемников перестали.

Впрочем, несколько дней назад российская пропаганда начала распространять сообщения, что, мол, наемники снова прибыли на оккупированную часть Украины.

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