"Вагнерівці" на фронті та призначення заступників міністра оборони: новини за 27 вересня

Війна Росії проти України: останні новини

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 27 вересня, становили 320 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 276 990 військових.

Росія в середині вересня, швидше за все, вперше задіяла частини своєї нової 25-ї загальновійськової армії, повідомляє британська розвідка.

Для оперативного оточення Бахмута українським військовим необхідно відрізати угруповання російських військ від усіх доріг, розповіли експерти у коментарі РБК-Україна.

У ході контрнаступу українських військових на Таврійському напрямку варто чекати добрих новин, заявив бригадний генерал Олександр Тарнавський.

Встановлення вогневого контролю Сил оборони над трасою Бахмут-Горлівка ускладнило пересування та постачання російських окупантів, зазначили у ЗСУ.

Українські військові продовжують наступати на двох напрямках, відбили ворожу атаку під Бахмутом та знищили російський комплекс С-300.

"Вагнерівців" знову помітили на сході України

Бійці ПВК "Вагнера" присутні на території Східного угруповання військ. Наразі частина найманців переукладає контракти з Міноборони РФ і повертається до України з Білорусі.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

Кабмін призначив заступників міністра оборони

Кабінет Міністрів України призначив трьох заступників Міністра оборони Рустема Умєрова.

Більш детально про те, що відомо про нових заступників міністра, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

СБУ затримала агентів РФ, які направили ракети на Київ 21 вересня

СБУ затримала російських агентів, які коригували удар по Києву 21 вересня. Перед обстрілом вони надіслали окупантам координати для обстрілу столиці.

Коригувальниками російських ракет на Київ виявилися двоє місцевих жителів, які працювали на головне управління Генштабу ЗС РФ (ГРУ).

Зеленський заявив про просування на Донецькому напрямку

Президент України Володимир Зеленський провів щоденну селекторну нараду, на якій заявив, що українські військові просуваються на Донецькому напрямку.

Глава держави також отримав звіт про ситуацію у Херсонській області. Він зазначив, що росіяни продовжують тероризувати території, яких можуть дотягнутися.

США рекомендують Україні підвищити тарифи на світло та газ: що кажуть у Мінсоцполітики

Україна готова запровадити рекомендацію США щодо підвищення тарифів на газ та електроенергію, розповіла міністр соцполітики Оксана Жолнович.

Вона зазначила, що сутність рекомендацій США полягає у тому, щоб підвищити тарифи на газ та електроенергію. У той же час слід балансувати зростання цін субсидіями для тих громадян, розмір платіжки яких перевищує 15% від їх заробітку.

Чи збільшуватимуть темпи мобілізації в Україні: пояснення Міноборони

В Україні мобілізація триває згідно з встановленими планами, і в Міністерстві оборони не готують посилення процесу, проте залежно від ситуації на фронтах його можуть переглянути, розповів заступник голови Міноборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.