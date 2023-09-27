Кабмин назначил заместителей министра обороны: список
Кабинет министров Украины назначил трех заместителей министра обороны Рустема Умерова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.
В соответствии с решением Кабинета министров, заместителями министра обороны Украины назначены:
- Джигира Юрия Анатольевича;
- Калмыкову Наталью Фернандивну;
- Черногоренко Екатерина Леонидовна.
Что известно о новых заместителях министра обороны?
Джигара Юрий Анатольевич - в течение 2001-2018 годов осуществлял разработку и экспертную поддержку реформ государственных финансов в составе ряда проектов международного развития и финансирования программ социального сектора в Украине, а также ряде других стран.
В течение 2015-2018 годов работал внештатным советником министра финансов Украины, и внештатным советником и.о. министра здравоохранения в течение 2016-2018 годов.
С 26 июля 2018 года Джигар был назначен на должность заместителя министра финансов.
Калмыкова Наталья Фернандивна - закончила Винницкий национальный медицинский университет и Винницкую академию непрерывного образования по специальности "Магистр публичного управления".
В течение июня 2021 - ноября 2021 занимала должность советника по гендерным вопросам Командующего Сухопутных войск ВСУ.
Черногоренко Екатерина Леонидовна - сегодня работает проектным менеджером в Министерстве цифровой трансформации.
Что этому предшествовало?
5 сентября Верховная рада уволила Алексея Резникова с должности министра обороны. После этого ему на смену пришел бывший глава Фонда госимущества Рустем Умеров.
Перед этим президент Владимир Зеленский заявил, что "министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом".
Уже 18 сентября правительство также уволило почти всех заместителей министра обороны Украины. Речь идет о:
- Владимире Гаврилове;
- Ростиславе Замлинском;
- Анне Маляр;
- Денисе Шарапове.
Кроме того, были уволены:
- Андрей Шевченко с должности заместителя министра обороны по вопросам европейской интеграции;
- Виталия Дейнегу с должности заместителя министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
- Константин Ващенко с должности государственного секретаря Министерства обороны Украины.
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