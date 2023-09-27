Кабмин назначил заместителей министра обороны: список

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram .

В соответствии с решением Кабинета министров, заместителями министра обороны Украины назначены:

Джигира Юрия Анатольевича;

Калмыкову Наталью Фернандивну;

Черногоренко Екатерина Леонидовна.

Что известно о новых заместителях министра обороны?

Джигара Юрий Анатольевич - в течение 2001-2018 годов осуществлял разработку и экспертную поддержку реформ государственных финансов в составе ряда проектов международного развития и финансирования программ социального сектора в Украине, а также ряде других стран.

В течение 2015-2018 годов работал внештатным советником министра финансов Украины, и внештатным советником и.о. министра здравоохранения в течение 2016-2018 годов.

С 26 июля 2018 года Джигар был назначен на должность заместителя министра финансов.

Калмыкова Наталья Фернандивна - закончила Винницкий национальный медицинский университет и Винницкую академию непрерывного образования по специальности "Магистр публичного управления".

В течение июня 2021 - ноября 2021 занимала должность советника по гендерным вопросам Командующего Сухопутных войск ВСУ.

Черногоренко Екатерина Леонидовна - сегодня работает проектным менеджером в Министерстве цифровой трансформации.

Что этому предшествовало?

5 сентября Верховная рада уволила Алексея Резникова с должности министра обороны. После этого ему на смену пришел бывший глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

Перед этим президент Владимир Зеленский заявил, что "министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом".

Уже 18 сентября правительство также уволило почти всех заместителей министра обороны Украины. Речь идет о:

Владимире Гаврилове;

Ростиславе Замлинском;

Анне Маляр;

Денисе Шарапове.

Кроме того, были уволены: