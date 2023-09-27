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ВСУ удерживают контроль над трассой Бахмут-Горловка: как это повлияло на россиян

Среда 27 сентября 2023 15:28
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ВСУ удерживают контроль над трассой Бахмут-Горловка: как это повлияло на россиян Иллюстративное фото: ВСУ удерживают контроль над трассой Бахмут - Горловка (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Установление огневого контроля Сил обороны над трассой Бахмут - Горловка усложнило передвижение и поставки российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илью Евлаша в эфире телемарафона.

Он отметил, что украинские военные удерживают огневой контроль над трассой Бахмут - Горловка.

"Мы наносим огневой поражение из всех имеющихся средств артиллерийского огня и беспилотных систем. Противнику значительно сложнее поставлять разного вида обеспечения своей группировке на этом направлении и также до н. п. Бахмут. Поскольку это одна из ключевых трасс на южном направлении", - сказал спикер.

При этом Евлаш отметил, что у россиян есть и другие линии сообщения. В частности, речь идет о трассе, которая ведет в Соледар и другие дороги, ведущие с временно оккупированных территорий.

В то же время контроль над трассой Бахмут - Горловка - это "первый колокольчик", который уже достаточно усложнил передвижение и поставки оккупантов в этом направлении.

Так, даже если оккупанты используют эту дорогу и везут боеприпасы или личный состав, то они понимают, что рядом может лечь 155-мм фугасный снаряд. По словам спикера, это не добавляет энтузиазма оккупантам на этом направлении.

Он отметил, что наши бойцы обнаруживают все передвигающиеся здесь технические средства врага и наносят по ним огненное поражение.

Трасса Бахмут - Горловка

21 сентября Евлаш сообщил, что освобождение Андреевки и Клещиевки в Донецкой области позволило ВСУ взять трассу Бахмут-Горловка под огневой контроль. Она находится в 3 км от линии столкновения. Туда уже достают как минометы, так и противотанковые расчеты.

При этом у оккупантов еще есть другие логистические маршруты, которыми поставляют обеспечение для группировки в Бахмуте. Поэтому ВСУ продолжают резать эти пути.

Больше о ситуации на фронте читайте в материале РБК-Украина "ВСУ готовят поле нового сражения. Где именно и когда окружат Бахмут: обзор фронта".

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Горловка Донецкая область Бахмут
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