В Ужгородском ТЦК проводят обыски
Сегодня, 15 мая, СБУ и Национальная полиция пришли с обысками в Ужгородский районный территориальный центр комплектования.
Об этом РБК-Украина сообщила пресс-секретарь Национальной полиции Украины Юлия Гирдвилис.
По ее словам, следственные действия проводят полицейские совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины.
Кроме того, обыски продолжаются еще у двух гражданских лиц, которые ранее работали в территориальном центре комплектования.
Как уточнила пресс-секретарь, дело касается вероятной продажи повесток.
Напомним, на днях полицейские провели масштабные обыски у должностных лиц ТЦК по всей Украине и обнаружили незаконное обогащение и нарушения в декларациях.
Правоохранители провели 44 обыска в 16 регионах - по местам жительства фигурантов, в служебных помещениях и транспортных средствах.
Во время обысков изъяли элитные автомобили, крупные суммы наличных и документы,
Общая сумма выявленных нарушений, почти 92 млн грн.