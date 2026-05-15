ua en ru
Пт, 15 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Киева Суд по Ермаку Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В Ужгородском ТЦК проводят обыски

09:48 15.05.2026 Пт
1 мин
Дело касается продажи повесток
aimg Ирина Глухова aimg Юлия Акимова
В Ужгородском ТЦК проводят обыски Фото: в Ужгородском ТЦК проводят обыски (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Сегодня, 15 мая, СБУ и Национальная полиция пришли с обысками в Ужгородский районный территориальный центр комплектования.

Об этом РБК-Украина сообщила пресс-секретарь Национальной полиции Украины Юлия Гирдвилис.

Читайте также: Tesla, мотоциклы и миллионы: полиция провела масштабные обыски у должностных лиц ТЦК

По ее словам, следственные действия проводят полицейские совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины.

Кроме того, обыски продолжаются еще у двух гражданских лиц, которые ранее работали в территориальном центре комплектования.

Как уточнила пресс-секретарь, дело касается вероятной продажи повесток.

Обыски в ТЦК

Напомним, на днях полицейские провели масштабные обыски у должностных лиц ТЦК по всей Украине и обнаружили незаконное обогащение и нарушения в декларациях.

Правоохранители провели 44 обыска в 16 регионах - по местам жительства фигурантов, в служебных помещениях и транспортных средствах.

Во время обысков изъяли элитные автомобили, крупные суммы наличных и документы,

Общая сумма выявленных нарушений, почти 92 млн грн.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Ужгород ТЦК Мобилизация в Украине
Новости
После атаки дронов на Рязань вспыхнул пожар на одном из крупнейших НПЗ
После атаки дронов на Рязань вспыхнул пожар на одном из крупнейших НПЗ
Аналитика
"Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата