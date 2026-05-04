Tesla, мотоциклы и миллионы: полиция провела масштабные обыски у чиновников ТЦК

Нацполиция провела масштабные обыски у должностных лиц ТЦК по всей Украине и обнаружила незаконное обогащение и нарушения в декларациях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины .

Правоохранители провели 44 обыска в 16 регионах - по местам жительства фигурантов, в служебных помещениях и транспортных средствах.

В рамках проверок изъяты автомобили, в том числе Tesla различных моделей, мотоциклы, наличные в национальной и иностранной валюте, а также документы, которые могут свидетельствовать о легализации незаконных доходов. Среди них - договор о получении безвозвратной денежной помощи на один миллион гривен.

По данным следствия, задокументированы факты незаконного обогащения и недостоверного декларирования на сумму почти 92 млн грн.

В частности, один из фигурантов - начальник районного ТЦК в Одессе - за время пребывания в должности приобрел активов на более 45 млн грн.

Также выявлены значительные расхождения в декларациях других должностных лиц. У одного из помощников начальника объединенного ТЦК разница между задекларированными и фактическими активами составляет около 10 млн грн, у бывшего офицера другого центра - более 6,6 млн грн.

Правоохранители проверяют деятельность как действующих, так и бывших должностных лиц ТЦК, которые, по данным следствия, могли использовать служебное положение для получения незаконных доходов.

Кроме того, в течение нескольких дней составлено более 150 административных протоколов по коррупционным статьям, в частности о нарушении финансового контроля, конфликта интересов и ограничений совместительства.

"Досудебное расследование продолжается. Проводятся дальнейшие мероприятия по сбору доказательной базы для объявления подозрений фигурантам уголовных производств", - подытожили в Нацполиции.