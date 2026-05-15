В Ужгородському ТЦК проводять обшуки

09:48 15.05.2026 Пт
2 хв
Справа стосується продажу повісток
aimg Ірина Глухова aimg Юлія Акимова
В Ужгородському ТЦК проводять обшуки Фото: в Ужгородському ТЦК проводять обшуки (Getty Images)
Сьогодні, 15 травня, СБУ та Національна поліція прийшли з обшуками до Ужгородського районного територіального центру комплектування.

Про це РБК-Україна повідомила речниця Національної поліції України Юлія Гірдвіліс.

За її словами, слідчі дії проводять поліцейські спільно зі співробітниками Служби безпеки України.

Крім того, обшуки тривають ще у двох цивільних осіб, які раніше працювали у територіальному центрі комплектування.

Як уточнила речниця, справа стосується ймовірного продажу повісток.

Обшуки у ТЦК

Нагадаємо, кілька днів тому правоохоронці провели масштабні обшуки у посадовців ТЦК та СП по всій Україні. Під час слідчих дій було виявлено факти незаконного збагачення та порушення у деклараціях.

Загалом поліцейські провели 44 обшуки у 16 регіонах - за місцями проживання фігурантів, у службових кабінетах та транспортних засобах.

Під час обшуків вилучили елітні автомобілі, великі суми готівки та документи. Загальна сума становить майже 92 млн гривень.

За даними джерел РБК-Україна, обшуки також проводили в одному з ТЦК та СП у Дніпрі. У мережі з’явилися відео, на яких зафіксовано роботу силовиків і затримання біля будівлі.

Крім того, в Одесі співробітники СБУ затримали вісьмох представників Пересипського ТЦК та одного дільничного поліцейського. Фігуранти вимагали значну суму у валюті.

Після атаки дронів на Рязань спалахнула пожежа на одному з найбільших НПЗ
