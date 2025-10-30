Успешная атака дронов СБУ на Крым и арест экс-главы "Укрэнерго": новости за 29 октября
Служба безопасности Украины атаковала несколько важных объектов на территории временно оккупированного Крыма. Тем временем суд решил отправить в СИЗО бывшего главу "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.
Более детально о том, что произошло в среду, 29 октября, - в материале РБК-Украина.
Ночная атака в Крыму: СБУ уничтожила "Панцирь-С2", две нефтебазы и две РЛС, - источники
В ночь на 29 октября беспилотники СБУ ударили по важным военным и инфраструктурным объектам россиян в Крыму, сообщили источники РБК-Украина.
В частности, украинские дроны поразили зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С2", стоимость которого достигает 20 млн долларов.
Экс-главе "Укрэнерго" Кудрицкому избрали меру пресечения: что решил суд
Суд избрал меру пресечения для бывшего главы правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого в виде содержания под стражей.
Правоохранители считают, что он виновен в мошенничестве в особо крупных размерах.
Месть за Киевщину: в России взорвали офицера ОМОНа, воевавшего против Украины
В Кемеровской области был подорван автомобиль, в котором находился подполковник полиции Вениамин Мазжерин - командир спецподразделения ОМОН "Оберег" управления Росгвардии.
Он является одним из военных преступников, который причастен к пыткам в Киевской области.
У Путина ждут мира с Украиной в течение года: Россия и США "близки" к решению
Спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев считает, что мир между Россией и Украиной якобы может наступить в течение года. Вашингтон и Москва "могут найти" решение.
Украина закрывает посольство на Кубе, - Сибига
Украина решила закрыть посольство в Гаване и снизить уровень дипломатических отношений с Кубой, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
По его словам, Куба поддерживает Россию в войне против Украины.