Украина закрывает посольство на Кубе, - Сибига
Украина решила закрыть посольство в Гаване и снизить уровень дипломатических отношений с Кубой. Причина - поддержка России в войне против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.
Сибига рассказал, что сегодня Украина проголосовала против резолюции Генассамблеи ООН о необходимости прекращения американской блокады Кубы, имея серьезные основания.
В частности, ранее кубинский президент желал российскому диктатору Владимиру Путину "успехов" в его агрессивной войне против Украины.
"Мы его хорошо слышали. В этом году мы решили закрыть наше посольство в Гаване и снизить уровень наших дипломатических отношений. Наш голос не направлен против кубинского народа - мы уважаем его право жить в процветании", - отметил глава МИД.
Он добавил, что голос Украины против резолюции направлен против бездействия кубинских властей в ответ на массовый призыв кубинских граждан в российскую оккупационную армию.
Тысячи из них подписали контракты, пополнив ряды солдат, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях на украинской земле.
"Нежелание Гаваны остановить массовое привлечение своих граждан к войне России против Украины является соучастием в агрессии и должно быть осуждено самым решительным образом. Украина всегда будет выступать против такой практики и отстаивать цели и принципы Устава ООН", - подчеркнул Сибига.
Украина в ООН проголосовала против снятия эмбарго США с Кубы
Напомним, сегодня, 29 октября, Генеральная ассамблея ООН рассмотрела ежегодную резолюцию о снятии эмбарго США с Кубы. Украина впервые проголосовала против.
Причиной стало то, что правительство Кубы является стратегическим активом России, активно поддерживая ее войну, агрессию против суверенного европейского государства.
К тому же тысячи кубинских солдат воюют против Украины в составе российских оккупационных сил, приобретая боевой опыт, а Гавана все больше привлекается к военной и разведывательной деятельности, что представляет угрозу международной безопасности.
Ранее мы уже сообщали, что Россия усиливает присутствие иностранных бойцов на фронте, все больше полагаясь на кубинских наемников.
По данным украинской разведки, их количество может достигать 25 тысяч, что делает кубинцев крупнейшей иностранной группой, которая участвует на стороне России и меняет баланс сил в текущем конфликте.
Администрация президента США Дональда Трампа поручила американским дипломатам добиваться сохранения эмбарго против Кубы, аргументируя это участием более пяти тысяч кубинцев в боевых действиях на стороне России против Украины.
В то же время Куба выступила с официальным опровержением обвинений США в причастности к войне в Украине, заявив, что подобные утверждения не имеют под собой никаких доказательств и направлены на дискредитацию страны.