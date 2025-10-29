Украина закрывает посольство на Кубе, - Сибига

Украина решила закрыть посольство в Гаване и снизить уровень дипломатических отношений с Кубой. Причина - поддержка России в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

Сибига рассказал, что сегодня Украина проголосовала против резолюции Генассамблеи ООН о необходимости прекращения американской блокады Кубы, имея серьезные основания.

В частности, ранее кубинский президент желал российскому диктатору Владимиру Путину "успехов" в его агрессивной войне против Украины.

"Мы его хорошо слышали. В этом году мы решили закрыть наше посольство в Гаване и снизить уровень наших дипломатических отношений. Наш голос не направлен против кубинского народа - мы уважаем его право жить в процветании", - отметил глава МИД.

Он добавил, что голос Украины против резолюции направлен против бездействия кубинских властей в ответ на массовый призыв кубинских граждан в российскую оккупационную армию.

Тысячи из них подписали контракты, пополнив ряды солдат, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях на украинской земле.

"Нежелание Гаваны остановить массовое привлечение своих граждан к войне России против Украины является соучастием в агрессии и должно быть осуждено самым решительным образом. Украина всегда будет выступать против такой практики и отстаивать цели и принципы Устава ООН", - подчеркнул Сибига.