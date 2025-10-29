ua en ru
Месть за Киевщину: в России взорвали офицера ОМОНа, воевавшего против Украины

Россия, Среда 29 октября 2025 10:58
Автор: Наталья Кава

В Кемеровской области, Россия, взорвали автомобиль, в котором находился подполковник полиции Вениамин Мазжерин - командир спецподразделения ОМОН "Оберег" управления Росгвардии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины.

Согласно данным ГУР, Мазжерин был одним из военных преступников, причастных к массовым убийствам, пыткам и преступлениям против мирного населения на Киевщине во время оккупации области российскими войсками в феврале-марте 2022 года.

Именно его подразделение, ОМОН "Оберег", участвовало в карательных операциях, в частности в Буче и окрестных селах.

Разведка Украины еще в апреле 2022 года поименно идентифицировала военных преступников из "Оберега" и спланировала мероприятия, направленные на справедливое наказание фигурантов списка.

На основании собранных доказательств и свидетельств очевидцев событий Офис Генерального прокурора открыл против военнослужащих подразделения уголовное производство, в частности по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Взрыв, который произошел 25 октября 2025 года, стал очередным сигналом, что виновные в преступлениях против украинцев не избегут расплаты.

Зверства россиян в Буче

В феврале 2022 года, в первые дни полномасштабного вторжения, российские войска оккупировали город Буча на Киевщине. В течение чуть более месяца оккупации захватчики убили более 500 мирных жителей. Масштабы преступлений стали известны только после освобождения Киевской области от российских войск.

До сих пор не установлено точное количество жертв и обстоятельства многих убийств - десятки людей остаются пропавшими без вести. В то же время многие российские военные, причастные к зверствам в Буче, уже понесли высшую меру наказания - они ликвидированы на фронте украинскими Силами обороны.

В конце сентября британские журналисты идентифицировали 13 российских офицеров и генералов, которые причастны к масштабным военным преступлениям в Буче Киевской области. По данным СМИ, в начале войны в марте 2022 года россияне убили там сотни гражданских.

