Ночная атака в Крыму: СБУ уничтожила "Панцирь-С2", две нефтебазы и две РЛС, - источники

В ночь на 29 октября ударные беспилотники СБУ поразили ключевые военные и инфраструктурные объекты оккупантов в Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Ударные беспилотники ЦСО "А" СБУ этой ночью провели удачную охоту на российские военные и инфраструктурные объекты во временно оккупированном Крыму.

По данным источников, на утро россияне недосчитались зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С2" стоимостью около 20 млн долларов.

Он является одним из ключевых звеньев противовоздушной обороны врага. Также у противника стало меньше на две РЛС. Каждая такая уничтоженная или выведенная из строя система ПВО существенно ослабляет оборону РФ на крымском направлении.

Кроме этого, беспилотники ЦСО "А" СБУ поразили нефтебазу в поселке Гвардейское, где хранилось топливо. На объекте начался масштабный пожар, поднимается огромный столб черного дыма.

Зафиксирован также прилет беспилотника по нефтебазе "Комсомольская".

"СБУ продолжает системную работу по уничтожению систем ПВО, которые прикрывают Крым, и нефтебаз, обеспечивающих врага топливом. Каждая такая спецоперация снижает военный и логистический потенциал россиян. "Хлопок" будет гореть и дальше", - отметил информированный источник в СБУ.