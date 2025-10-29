Ночная атака в Крыму: СБУ уничтожила "Панцирь-С2", две нефтебазы и две РЛС, - источники
В ночь на 29 октября ударные беспилотники СБУ поразили ключевые военные и инфраструктурные объекты оккупантов в Крыму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.
Ударные беспилотники ЦСО "А" СБУ этой ночью провели удачную охоту на российские военные и инфраструктурные объекты во временно оккупированном Крыму.
По данным источников, на утро россияне недосчитались зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С2" стоимостью около 20 млн долларов.
Он является одним из ключевых звеньев противовоздушной обороны врага. Также у противника стало меньше на две РЛС. Каждая такая уничтоженная или выведенная из строя система ПВО существенно ослабляет оборону РФ на крымском направлении.
Кроме этого, беспилотники ЦСО "А" СБУ поразили нефтебазу в поселке Гвардейское, где хранилось топливо. На объекте начался масштабный пожар, поднимается огромный столб черного дыма.
Зафиксирован также прилет беспилотника по нефтебазе "Комсомольская".
"СБУ продолжает системную работу по уничтожению систем ПВО, которые прикрывают Крым, и нефтебаз, обеспечивающих врага топливом. Каждая такая спецоперация снижает военный и логистический потенциал россиян. "Хлопок" будет гореть и дальше", - отметил информированный источник в СБУ.
Ситуация в Крыму
Напомним, что утром, 29 октября, в разных уголках временно оккупированного Крыма прогремели взрывы и начались пожары.
Под ударом была по меньшей мере одна нефтебаза и, вероятно, военный объект. Подробнее о взрывах на полуострове, можно узнать в материале РБК-Украина.
Кроме того, еще 17 октября в оккупированном Крыму с самого утра горела нефтебаза в Гвардейском. Со спутников было зафиксировано, что на объекте два очага пожара.
В сети была информация, что после такой атаки проблемы с бензином на временно оккупированном полуострове могут стать гораздо хуже.
Также добавим, что в тот же день, ближе к вечеру, Силы специальных операций ВСУ подтвердили, что поразили сразу две нефтебазы в Крыму.