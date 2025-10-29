ua en ru
Ср, 29 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

У Путина ждут мира с Украиной в течение года: Россия и США "близки" к решению

Саудовская Аравия, Среда 29 октября 2025 15:39
UA EN RU
У Путина ждут мира с Украиной в течение года: Россия и США "близки" к решению Фото: Кирилл Дмитриев, спецпредставитель российского диктатора (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Кремле считают, что мир между Россией и Украиной якобы может наступить в течение года. Вашингтон и Москва "могут найти" решение.

Об этом заявил спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы уверены, что находимся на пути к миру, и как миротворцы должны сделать все, чтобы это произошло", - сказал Дмитриев во время выступления на инвестиционной конференции в Саудовской Аравии.

Чиновник добавил, что он "верит" в возможность достижения мира с Украиной в течение года. По его мнению, Россия и США близки к "дипломатическому решению" войны.

Дмитриев также цинично добавил, что сотрудничество России, США и Саудовской Аравии - стран, которые обладают крупнейшими запасами природных ресурсов - якобы сделает мир более безопасным.

"Сейчас люди сосредоточены на региональном конфликте вокруг России, но мы не хотим, чтобы он перерос в более масштабное противостояние. Для этого нам нужно действовать лучше, чем раньше, а не хуже", - добавил он.

Визит Дмитриева в США

Напомним, на прошлой неделе спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев посетил США. Это произошло практически сразу после того, как США ввели против России новые санкции. Они затронули российских гигантов - "Роснефть" и "Лукойл".

Во время своего визита Дмитриев заверял, что санкции якобы не повлияют на Россию, а только приведут к росту цен на заправках в США.

Также он неожиданно заявил о том, что США, Украина и Россия якобы близки к решению войны дипломатическим путем.

После этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что его страна якобы готова принять концепцию США для завершения войны против Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Кремль Мирные переговоры Война в Украине
Новости
Ночная атака в Крыму: СБУ уничтожила "Панцирь-С2", две нефтебазы и две РЛС, - источники
Ночная атака в Крыму: СБУ уничтожила "Панцирь-С2", две нефтебазы и две РЛС, - источники
Аналитика
Правые наступают. Кто победит на выборах в Нидерландах и грозит ли это Украине
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Правые наступают. Кто победит на выборах в Нидерландах и грозит ли это Украине