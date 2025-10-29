У Путина ждут мира с Украиной в течение года: Россия и США "близки" к решению
В Кремле считают, что мир между Россией и Украиной якобы может наступить в течение года. Вашингтон и Москва "могут найти" решение.
Об этом заявил спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Мы уверены, что находимся на пути к миру, и как миротворцы должны сделать все, чтобы это произошло", - сказал Дмитриев во время выступления на инвестиционной конференции в Саудовской Аравии.
Чиновник добавил, что он "верит" в возможность достижения мира с Украиной в течение года. По его мнению, Россия и США близки к "дипломатическому решению" войны.
Дмитриев также цинично добавил, что сотрудничество России, США и Саудовской Аравии - стран, которые обладают крупнейшими запасами природных ресурсов - якобы сделает мир более безопасным.
"Сейчас люди сосредоточены на региональном конфликте вокруг России, но мы не хотим, чтобы он перерос в более масштабное противостояние. Для этого нам нужно действовать лучше, чем раньше, а не хуже", - добавил он.
Визит Дмитриева в США
Напомним, на прошлой неделе спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев посетил США. Это произошло практически сразу после того, как США ввели против России новые санкции. Они затронули российских гигантов - "Роснефть" и "Лукойл".
Во время своего визита Дмитриев заверял, что санкции якобы не повлияют на Россию, а только приведут к росту цен на заправках в США.
Также он неожиданно заявил о том, что США, Украина и Россия якобы близки к решению войны дипломатическим путем.
После этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что его страна якобы готова принять концепцию США для завершения войны против Украины.