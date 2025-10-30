Успішна атака дронів СБУ на Крим і арешт ексглави "Укренерго": новини за 29 жовтня

Служба безпеки України атакувала кілька важливих об'єктів на території тимчасово окупованого Криму. Тим часом суд вирішив відправити в СІЗО колишнього голову "Укренерго" Володимира Кудрицького.

Більш детально про те, що сталося в середу, 29 жовтня, - в матеріалі РБК-Україна .

Нічна атака в Криму: СБУ знищила "Панцир-С2", дві нафтобази і дві РЛС, - джерела

У ніч на 29 жовтня безпілотники СБУ вдарили по важливих військових та інфраструктурних об'єктах росіян у Криму, повідомили джерела РБК-Україна.

Зокрема, українські дрони вразили зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С2", вартість якого сягає 20 млн доларів.

Екс-голові "Укренерго" Кудрицькому обрали запобіжний захід: що вирішив суд

Суд обрав запобіжний захід для колишнього голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронці вважають, що він винен у шахрайстві в особливо великих розмірах.

Помста за Київщину: у Росії підірвали офіцера ОМОНу, який воював проти України

У Кемеровській області було підірвано автомобіль, у якому перебував підполковник поліції Веніамін Мазжерін - командир спецпідрозділу ОМОН "Оберіг" управління Росгвардії.

Він є одним із військових злочинців, який причетний до тортур у Київській області.

У Путіна чекають миру з Україною протягом року: Росія і США "близькі" до рішення

Спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв вважає, що мир між Росією та Україною нібито може настати протягом року. Вашингтон і Москва "можуть знайти" рішення.

Україна закриває посольство на Кубі, - Сибіга

Україна вирішила закрити посольство в Гавані і знизити рівень дипломатичних відносин із Кубою, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За його словами, Куба підтримує Росію у війні проти України.