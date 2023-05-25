Успехи ВСУ под Бахмутом и густой дым над Крымским мостом: новости за 24 мая

Война России против Украины: последние новости

Потери России в войне в Украине за сутки составили 400 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения по данным на 24 мая, составляет 204 760 военных.

Россияне заявили о новой попытке "прорыва" границы. В этот раз в Ростовской области со стороны так называемой "ДНР".

Российские войска снова стягивают в оккупированный Мариуполь солдат. Их перекидывают с полигонов в Мариупольском районе.

Еще в 2022 году в Белгородскую область на границу с Украиной армия РФ начала массово отправлять срочников. Они роют окопы, прячутся в блиндажах от прилетов, получают ранения, а часть из них уже погибла, пишут СМИ.

Российские оккупанты начали стягивать под Мелитополь свою тяжелую артиллерию. Они могут готовится к обороне города.

Российские войска сосредоточили усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Украинские военные атаковали 4 склада боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов.

ВСУ имеют успехи. Сырский рассказал о ситуации возле Бахмута на утро

Украинские военные на Бахмутском направлении продвигаются и дальше, преуспевая по флангам. В частности, им удалось захватить очередного наемника из ЧВК Минобороны РФ - "Ветеран", заявил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

"Силы обороны продолжают оборонную операцию и преуспевают на флангах Бахмута", - рассказал он.

Над Крымским мостом заметили густой дым, оккупанты внезапно его закрывали

Над Крымским мостом поднялся густой клуб дыма. Так называемая оккупационная "власть" внезапно перекрывала его сбрасывая на то, что проходят "военные учения".

Сначала проезд по мосту был закрыт. Но оккупанты заявили, что движение якобы возобновлено.

Зеленский провел новую Ставку: обсудили переход на новые самолеты

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 24 мая, провел новое заседание Ставки верховного главнокомандующего. Участники обсудили переход военных на новые самолеты.

На Ставке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский, руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов и другие военные командующие доложили о ситуации на фронте.

Резников впервые подтвердил. Украина успешно применяет ракеты Storm Shadow

Украина уже успешно применяет дальнобойные ракеты Storm Shadow. Их нашим бойцам передала Великобритания.

Такое заявление глава Минобороны Украины Алексей Резников сделал во время совместного брифинга с британским коллегой Беном Волесом, совершившим визит в Украину.

Пропаганда РФ выдумала очередной фейк о "ранении" Залужного

Российские пропагандисты начали публиковать информацию о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный якобы получил ранения после обстрела россиян. Такие вбросы являются фейковыми.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что 24 мая утром президент Владимир Зеленский на Ставке выслушал доклад Залужного.

Путин и Пригожин возглавляют список людей, которых Украина хочет ликвидировать, - ГУР

У Украины есть условный список людей, которых она хочет ликвидировать. Его возглавляет российский диктатор Владимир Путин, рассказал представитель ГУР Вадим Скибицкий.

Кроме Путина, туда входит основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и другие ответственные за вторжение в Украину.