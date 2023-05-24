Над Крымским мостом заметили густой дым, оккупанты внезапно его закрывали (видео)

Над Крымским мостом сегодня поднялся густой клуб дыма. Так называемая оккупационная "власть" внезапно перекрывала его сбрасывая на то, что проходят "военные учения".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В сети начали распространять кадры, на которых видно, что над Крымским мостом вздымается густой дым. Так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов сообщил, что это якобы "результат военных учений РФ".

Сначала проезд по мосту был закрыт. Но недавно оккупанты заявили, что движение якобы возобновлено.

Интересно, что утром один из российских Telegram-каналов сообщил об атаке на разведывательный корабль РФ "Иван Хурс".

Он якобы был атакован тремя морскими беспилотниками при прохождении пролива Босфор.

"Нападение БПЛА произошло в 05:30 после прохождения пролива Босфор в 40 морских милях к северу от него. Атака была успешно отражена, по начальным докладам, повреждений корабль не получил", - пишет Telegram-канал "Рыбарь".

Взрыв на Крымском мосту в октябре

Напомним, что в октябре в результате взрыва на Крымском мосту обрушились две полусекции его автомобильной части и был поврежден железнодорожный путь.

Тогда российский диктатор Владимир Путин назвал это "терактом", а "исполнителями" спецслужбы Украины. В свою очередь украинская сторона прямо не подтверждала, что причастна к подрыву моста, но неоднократно отмечала, что Крымский мост является законной целью для наших военных.

Отметим, что это важный мост для россиян, поскольку он был построен захватчиками во время оккупации полуострова и логистически важен для РФ, особенно в вопросе военного обеспечения.

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