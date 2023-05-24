Зеленский провел новую Ставку: обсудили переход на новые самолеты

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 24 мая, провел новое заседание Ставки верховного главнокомандующего. Участники обсудили переход военных на новые самолеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Telegram.

На Ставке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский, руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов и другие военные командующие доложили о ситуации на фронте.

Минобороны рассказало об обеспечении войск боеприпасами. Также участники заседания обороны обсудили поставки техники и наращивание украинского производства.

Особое внимание на Ставке было уделено вопросам авиации и переходу ВСУ на новые самолеты.

"Начали работу над всеобъемлющей концепцией развития нашей авиации с учетом перехода на новые типы самолетов. Новая организационная структура, обучение пилотов и персонала, необходимая инфраструктура, материально-техническое обеспечение", - отметил президент.

Украина получит новые самолеты?

Напомним, ряд стран заявили о готовности присоединиться к авиационной коалиции для предоставления Украине современных самолетов и обучении пилотов. Речь идет о Канаде, Нидерландах, США, Великобритании, Дании, Португалии и других странах.

Также на саммите G7 президент США Джо Байден заявил, что одобряет обучение украинских пилотов на F-16.

При этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель объявил, что обучение украинских пилотов на самолете F-16 уже началось. По его мнению, Украина в ближайшее время получит авиацию.

В Пентагоне считают, что процесс передачи Украине F-16 может занять несколько месяцев в лучшем случае, а другие чиновники утверждают, что это вопрос в долгосрочной перспективе.

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