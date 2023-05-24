Вертолет, 400 оккупантов и более 20 артсистем: потери РФ в войне за сутки

Потери России в войне в Украине за сутки составили 400 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения по данным на 24 мая, составляет 204760 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет и 21 артиллерийскую систему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.05.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 204760 (+400) человек ликвидировано,

танков ‒ 3792 (+3) ед,

боевых бронированных машин - 7424 (+5) ед,

артиллерийских систем - 3339 (+21) ед,

РСЗО - 570 (+5) ед,

средства ПВО - 327 ед,

самолетов - 309 ед,

вертолетов - 296 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 2871 (+7),

крылатые ракеты - 1015 ед,

корабли /катера - 18 ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 6146 (+7) ед,

специальная техника - 440 (+7)

Потери России в Украине

В Генштабе рассказали, что на этот раз был сбит вертолет Ка-52. Отметим, уже второй день подряд ВСУ уничтожают вражеские вертолеты. Позавчера, 22 мая, ВСУ сбили также и самолет оккупантов.

Ситуация на фронте на утро

Из строительства Генштаба известно, что российские войска продолжают концентрировать свои силы на фронте на 5 направлениях - в районах Марьинки, Бахмута, Авдеевки, Лимана (Донецкая область) и Купянска (Харьковская область). Что касается ситуации в Бахмуте, где идут жесткие бои, то по данным Института изучения войны, оккупанты снизили темп наступательных действий, из-за успешных атак ВСУ по флангам.