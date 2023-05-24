ua ru
Ср, 24 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне снова стягивают войска в оккупированный Мариуполь, - мэрия

Новина українською →
Мариуполь, Среда 24 мая 2023 12:29
Россияне снова стягивают войска в оккупированный Мариуполь, - мэрия Фото: оккупанты стягивают живую силу в Мариуполь (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска снова стягивают в оккупированный Мариуполь солдат. Их перекидывают с полигонов в Мариупольском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

По его словам, движение оккупантов и вражеской техники в сторону оккупированных Пологов и Бердянска замедлилось. Андрющенко отметил, что оккупанты будто находятся в "режиме ожидания".

Ситуация в Мариуполе

Напомним, Мариуполь с первых дней полномасштабного вторжения стал одной из главных целей оккупантов на Донбассе. Россияне активно обстреливали город, а полностью захватили его в конце мая 2022 года, когда украинские защитники, базировавшиеся на "Азовстале", сдались в плен.

Сейчас российская армия использует Мариуполь как свою военную базу, особенно порт.

Однако в Мариуполе в последнее время участились взрывы. В частности, 19 мая в районе Мариупольского аэропорта, где располагаются оккупанты, раздались взрывы. Власти сообщили о "прилетах".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь Донецкая область окупанти
NEWS
Когда ВСУ начнут учиться на американских танках Abrams: ответ Пентагона
Когда ВСУ начнут учиться на американских танках Abrams: ответ Пентагона
DAILY
Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром