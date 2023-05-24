РФ отправляет срочников рыть окопы в Белгородской области, часть из них погибла, - СМИ

Еще в 2022 году в Белгородскую область на границу с Украиной армия РФ начала массово отправлять срочников. Они роют окопы, прячутся в блиндажах от прилетов, получают ранения, а часть из них уже погибла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание " 7x7. Горизонтальная Россия ".

Отправили "рыть окопы"

Мать одного срочника 2022 года узнала, что его отправят в сторону границы с Украиной, и начала вместе с другими женщинами писать жалобы в Минобороны РФ, Генпрокуратуру и другие инстанции.

Командование Западного военного округа ответило, что призывники "выполняют задачи, направленные на усиление и охрану государственной границы" на территории России и к участию в войне их не привлекают. В ответе от воинской части было сказано, что призывники находятся в Белгородской области "для выполнения такелажных работ".

Другой срочник отправился в Белгородскую область в сентябре 2022 года, заверил мать, что их отправляют копать окопы вблизи границы с Украиной. На следующий день он позвонил из города Валуйки (15 км от границы с Украиной - ред.) и почти сразу же попал под обстрел.

Погибшие срочники

Военные РФ попали под обстрел в середине января, в результате погибли пять срочников, двое доставлены в больницу с осколочными ранениями. Солдаты приехали в Белгородскую область из воинской части в Московской области.

Позже в социальных сетях откликнулись представители 1-го мотострелкового полка Таманской дивизии и написали, что "не забудут братьев".

Реакция пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова

В ноябре в День матери россиянки потребовали от Совета Федерации и Госдумы РФ защитить солдат-срочников от участия в любых военных действиях, они составили обращение.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос о петиции ответил, что "не понимает, что имеют в виду" женщины.

Что происходит в Белгородской области

Российская армия вторглась в Украину в феврале 2022 года, в том числе и с территории Белгородской области. После удачного контрнаступления ВСУ оккупанты бежали обратно в Белгородскую область.

В приграничных населенных пунктах РФ и в самом Белгороде довольно часто появляются сообщения об обстрелах и взрывах.

Операция в Белгородской области

22 мая российские повстанцы объявили о начале операции в Белгородской области. Легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" (РДК) заявили, что хотят освободить регион от путинского режима. Россия сразу заявила, что в Белгородской области действуют "украинские диверсанты".

Представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк сказал, что украинские военные предоставляют информацию "Русскому добровольческому корпусу" и легиону "Свобода России" в Белгородской области. Однако ВСУ напрямую не помогают российским бойцам.