РосСМИ заявляют о новом "прорыве" границы. На этот раз со стороны "ДНР"

Россияне заявили о новой попытке "прорыва" границы. В этот раз в Ростовской области со стороны так называемой "ДНР".

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на российский Telegram-канал Mash.

Как утверждают россияне, неизвестный мужчина со взрывчаткой пытался прорваться через КПП "Весело-Вознесенка" в Ростовской области.

"Вчера со стороны "ДНР" около 19 часов вечера он перелез через забор и побежал по лесу в сторону хутора Максимов", - говорят росСМИ.

Российские пограничники якобы попытались догнать мужчину, но он подорвал себя и погиб. Российские СМИ уверяют, что инцидентом занимаются следователи.

События в Белгороде

Отметим, что в начале недели легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" (РДК) заявили о начале операции в Белгородской области. Бойцы объяснили, что освобождают область от путинского режима.

В России обвинили Украину и заявили о "прорыве границы украинской ДРГ". В то же время украинская разведка отмечает, что на территории Белгородской области действуют только россияне.

Сегодня губернатор Белгородской области сообщил, что регион ночью якобы массово "атаковали дроны". По его словам, есть повреждения в Белгороде и других населенных пунктах.

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