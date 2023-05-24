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Готовятся к обороне? Оккупанты перебрасывают в район Мелитополя тяжелую артиллерию

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Среда 24 мая 2023 16:26
Готовятся к обороне? Оккупанты перебрасывают в район Мелитополя тяжелую артиллерию Иллюстративное фото: оккупанты стягивают в район Мелитополя тяжелую артиллерию (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 24 мая, начали стягивать под Мелитополь свою тяжелую артиллерию. Они могут готовится к обороне города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.

По его словам, вблизи временно оккупированного села Семеновка россияне несколько недель назад вырыли окопы.

Готовятся к обороне? Оккупанты перебрасывают в район Мелитополя тяжелую артиллериюФото: Семеновка на карте (t.me/ivan_fedorov_melitopol)

"А несколько последних часов стягивают туда тяжелую артиллерию, включая самоходную пушку "Гиацинт", - уточняет городской глава.

Оккупация Мелитополя

Отметим, что Мелитополь находится под контролем РФ практически с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Город расположен примерно в 80 километрах от линии фронта. Последнее время там часто гремят взрывы, а также совершают попытки покушения на представителей оккупационных властей.

К примеру, 12 мая там прозвучал мощный взрыв, в результате которого часть города осталась без света.

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