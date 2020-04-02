Посилення карантину та другий етап медреформи: новини за 1 квітня

Колаж РБК-Україна

Кабмін прийняв рішення про посилення карантину в Україні, кількість хворих на коронавірус в Україні сягла 794, стартував другий етап медичної реформи. Детальніше про те, що сталося в середу, 1 квітня, - в матеріалі РБК-Україна

Кабмін посилює карантин: список нових обмежень

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні ухвалив рішення про посилення карантину в Україні через зростання кількості хворих на коронавірус.

Згідно з рішенням Кабміну, відтепер в Україні буде заборонено:

перебування в громадських місцях без вдягнутої маски чи респіратора;

переміщення групою з більш ніж двох осіб, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей;

перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 16 років, без супроводу повнолітніх;

відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності;

відвідування спортивних та дитячих майданчиків;

проведення всіх масових заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування тощо.

В Україні значно зросла кількість хворих на коронавірус

Кількість підтверджених випадків коронавірусу в Україні станом на вечір 1 квітня складає 794. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Кількість смертельних випадків від коронавірусу в Україні зросла до 20.

Кількість випадків коронавірусу у світі наближається до мільйона

Станом на вечір 1 квітня кількість підтверджених випадків коронавірусу у світі перевищила 900 тисяч. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу worldometers, який відстежує поширення коронавірусу.

За даними сервісу, зараз відомо вже про 921 020 офіційно підтверджених випадків коронавірусу у світі. Найбільша кількість випадків спостерігається у Сполучених Штатах Америки (207 535), Італії (110 574), Іспанії (102 136), Китаї (81 554) та Німеччині (76 544).

З обсервації в київському готелі "Козацький" втекли десятки людей

Кілька десятків людей, через пандемію коронавірусу поміщених на обсервацію до київського готелю "Козацький", втекли звідти. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його словами, точну кількість втікачів ще належить встановити. Порушникам загрожують штрафи по 17 тисяч гривень.

Аваков: Україна почне повертатися до нормального життя не раніше 15 травня

Україна почне повертатися до нормального життя після епідемії коронавіруса не раніше 15 травня. Про це повідомили міністр внутрішніх справ Арсен Аваков Facebook. За його словами, на даний момент ніхто не може точно сказати, коли завершиться карантин в країні і будуть зняті всі обмеження.

Також Аваков заявив, що МВС не дасть більше згоди на жоден авіаційний чартер. Винятки будуть рідкісні і тільки окремим рішенням - зі 100% обсервацією під контролем санітарних лікарів з подальшим тестом ПЛР.

СБУ відкрила справу за фактом незаконного прослуховування брата Єрмака

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного прослуховування брата глави Офісу президента Дениса Єрмака. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Справу відкрили після публікації у Facebook народним депутатом Гео Леросом відео, на якому брат голови Офісу президента Денис Єрмак обговорює призначення на різні посади, зокрема, в Київській митниці, Міністерстві інфраструктури та "Укрзалізниці".

В Україні стартував другий етап медичної реформи

В Україні з 1 квітня з запуском Програми медичних гарантій стартував другий етап медичної реформи. Програма медичних гарантій збільшує фінансування на цілий ряд медичних послуг - гемодіаліз, лікування інсульту та інфаркту, надання акушерської та неонатальної допомоги, онкологічне лікування. Виділено окремі кошти на паліатив (мобільний і стаціонарний) і медичну реабілітацію.

Скористатися безкоштовними медичними послугами може будь-який громадянин України. Щоб отримати доступ пацієнт повинен мати направлення від лікаря первинної ланки (для цього спочатку потрібно укласти декларацію з сімейним лікарем, терапевтом або педіатром) або лікуючого лікаря.

Укргідрометцентр дав прогноз на квітень

У квітні 2020 року середня місячна температура в Україні прогнозується на рівні 10-12 градусів тепла, що на 1,5-2 градусів вище середніх багаторічних значень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 24-50 мм, що в межах середніх багаторічних значень.