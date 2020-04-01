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Кабмін посилює карантин: список нових обмежень

Новини » Коронавірус     01.04.2020 - 15:30
Кабмін посилює карантин: список нових обмежень
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обмеження діятимуть до 24 квітня

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні ухвалив рішення про посилення карантину в Україні через зростання кількості хворих на коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабміну.

Так, у зв'язку зі збільшенням випадків зараження коронавірусом, в уряді вирішили посилити карантинні заходи, введені до 24 квітня на всій території України.

Згідно з рішенням Кабміну, відтепер в Україні буде заборонено:

  • перебування в громадських місцях без вдягнутої маски чи респіратора;

  • переміщення групою з більш ніж двох осіб, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей;

  • перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 16 років, без супроводу повнолітніх;

  • відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності;

  • відвідування спортивних та дитячих майданчиків;

  • проведення всіх масових заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування тощо.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов анонсував посилення карантинних заходів в Україні. Керівник МОЗ зазначав, що нові обмеження стосуватимуться транспорту, самоізоляції та обсервації українців.

Крім того, раніше в уряді дозволили роботу продуктових ринків в умовах карантину. Робота продуктових ринків дозволяється лише за умови дотримання ряду вимог.

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