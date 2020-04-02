Усиление карантина и второй этап медреформы: новости за 1 апреля

Коллаж РБК-Украина

Кабмин принял решение об усилении карантина в Украине, количество больных коронавирусом в Украине достигло 794, стартовал второй этап медицинской реформы. Подробнее о том, что произошло в среду, 1 апреля, - в материале РБК-Украина

Кабмин усиливает карантин: список новых ограничений

Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял решение об усилении карантина в Украине из-за роста количества больных коронавирусом.

Согласно решению Кабмина, отныне в Украине будет запрещено:

пребывание в общественных местах без одетой маски или респиратора;

перемещение группой из более чем двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;

пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних;

посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;

посещение спортивных и детских площадок;

проведение всех массовых мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления и тому подобное.

В Украине значительно возросло количество больных коронавирусом

Количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине по состоянию на вечер 1 апреля составляет 794. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

Число смертельных случаев от коронавируса в Украине выросло до 20.

Количество случаев коронавируса в мире приближается к миллиону

По состоянию на вечер 1 апреля количество подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило 900 тысяч. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса worldometers, который отслеживает распространение коронавируса.

По данным сервиса, сейчас известно уже о 921 020 официально подтвержденных случаях коронавируса в мире. Наибольшее количество случаев наблюдается в Соединенных Штатах Америки (207 535), Италии (110 574), Испании (102 136), Китае (81 554) и Германии (76 544).

Из обсервации в киевском отеле "Козацкий" сбежали десятки человек

Несколько десятков человек, из-за пандемии коронавируса помещенных на обсервацию в киевский отель "Козацкий", сбежали оттуда. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, точное количество сбежавших еще предстоит установить. Нарушителям грозят штрафы по 17 тысяч гривен.

Аваков: Украина начнет возвращаться к нормальной жизни не ранее 15 мая

Украина начнет возвращаться к нормальной жизни после эпидемии коронавируса не ранее 15 мая. Об этом сообщили министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook. По его словам, на данный момент никто не может точно сказать, когда завершится карантин в стране и будут сняты все ограничения.

Также Аваков заявил, что МВД не даст более согласия ни на один авиационный чартер. Исключения будут редки и только отдельным решением - со 100% обсервацией под контролем санитарных врачей с последующим тестом ПЦР.

СБУ открыла дело по факту незаконного прослушивания брата Ермака

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту незаконного прослушивания брата главы Офиса президента Дениса Ермака. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Дело возбудили после публикации в Facebook народным депутатом Гео Леросом видео, на котором брат главы Офиса президента Денис Ермак обсуждает назначение на различные должности, в частности, в Киевской таможне, Министерстве инфраструктуры и "Укрзализныци".

В Украине стартовал второй этап медицинской реформы

В Украине с 1 апреля с запуском Программы медицинских гарантий стартовал второй этап медицинской реформы. Программа медицинских гарантий увеличивает финансирование на целый ряд медицинских услуг - гемодиализ, лечение инсульта и инфаркта, оказания акушерской и неонатальной помощи, онкологическое лечение. Выделены отдельные средства на паллиатив (мобильный и стационарный) и медицинскую реабилитацию.

Воспользоваться бесплатными медицинскими услугами может любой гражданин Украины. Чтобы получить доступ пациент должен иметь направление от врача первичного звена (для этого сначала нужно заключить декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром) или лечащего врача.

Укргидрометцентр дал прогноз на апрель

В апреле 2020 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется на уровне 10-12 градусов тепла, что на 1,5-2 градусов выше средних многолетних значений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 24-50 мм, что в пределах средних многолетних значений.