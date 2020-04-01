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Аваков: Україна почне повертатися до нормального життя не раніше 15 травня

Новини » Коронавірус     01.04.2020 - 10:44
Аваков: Україна почне повертатися до нормального життя не раніше 15 травня
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Ніхто не може точно сказати, коли завершиться карантин і обмеження

Україна почне повертатися до нормального життя після епідемії коронавіруса не раніше 15 травня. Про це повідомили міністр внутрішніх справ Арсен Аваков Facebook.

За його словами, на даний момент ніхто не може точно сказати, коли завершиться карантин в країні і будуть зняті всі обмеження.

"Ніхто в нашій країні не знає коли завершиться епідемія та скасується карантин - а хто каже, що знає - бреше. Все буде залежати від розвитку ситуації і нашої успішності в боротьбі з вірусом... Подивимося, як будуть розвиватися події в Європі, яку хвиля вірусу накрила раніше нас. Але, якщо чесно, треба бути реалістами... Моя точка зору: країна почне повертатися до нормального життя - не раніше 15 травня. І це - припущення оптиміста", - написав Аваков.

При цьому глава МВС наголосив, що зараз відповідальний момент атаки епідемії.

"Якщо не будемо масово обніматися і шашлышить в парках, нагороджуючи один одного вірусом - можемо збити пік вірусу, не доходячи до рівня трагічних втрат", - повідомив він.

Нагадаємо, за останню добу в Україні зафіксували 120 нових випадків коронавіруса. На даний момент Міністерство охорони здоров'я підтвердило 669 випадків захворювання COVID-19. Найбільша кількість захворювань виявлено в Києві -134. Всього в Укаине вірус був зафіксований в 23 областях і столиці.

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Новини України карантинАрсен АваковКоронавірус
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