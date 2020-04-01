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В Україні стартував другий етап медичної реформи

Новини » Політика     01.04.2020 - 16:35
В Україні стартував другий етап медичної реформи
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Українцям розширили доступ до безкоштовної медицини

В Україні з 1 квітня з запуском Програми медичних гарантій стартував другий етап медичної реформи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Повідомляється, що договори на надання медичних послуг по програмі медичних гарантій підписали понад 1 500 медичних установ, в тому числі 50 приватних. Таким чином, практично всі комунальні лікарні України увійшли в медичну реформу.

У більшості регіонів лікарні подали пропозиції та отримали проект договору на всі 26 пакетів медичної допомоги. Тепер вони будуть отримувати гроші за медичні послуги, надані конкретному пацієнту.

У цілому Програма медичних гарантій збільшує фінансування на цілий ряд медичних послуг - гемодіаліз, лікування інсульту та інфаркту, надання акушерської та неонатальної допомоги, онкологічне лікування. Виділено окремі кошти на паліатив (мобільний і стаціонарний) і медичну реабілітацію.

Скористатися безкоштовними медичними послугами може будь-який громадянин України. Щоб отримати доступ пацієнт повинен мати направлення від лікаря первинної ланки (для цього спочатку потрібно укласти декларацію з сімейним лікарем, терапевтом або педіатром) або лікуючого лікаря.

При цьому направлення не треба до гінеколога, психіатра, стоматолога і нарколога. Екстрена медична допомога надається безкоштовно кожному і незалежно від наявності декларації.

Крім того, місце реєстрації жодним чином не буде впливати на те, де людина зможе лікуватися.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я не буде зупиняти медреформу в Україні.

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