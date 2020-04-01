Аваков: МВС не дасть більше згоди ні на один авіаційний чартер

Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Аваков зазначив, що винятки будуть рідкісні

МВС не дасть більше згоди ні на один авіаційний чартер. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаюсь на сторінку Facebook міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Аваков зазначив, що винятки будуть рідкісні і тільки окремим рішенням - зі 100% обсервацією під контролем санітарних лікарів з подальшим тестом ПЛР.

"МВС не дасть більше згоди ні на один авіаційний чартер. Пасажирське авіасполучення - закрито. Винятки будуть рідкісні і тільки окремим рішенням - зі 100% обсервацією під контролем санітарних лікарів з подальшим тестом ПЛР. Тільки так - і не потрібно прокльонів, що мені надсилають з-за кордону - заради безпеки мільйонів - ми підемо на незручності для кількох тисяч. Крапка", - написав він.

За його словами, ті, хто знаходиться зараз на обсервації в Київських готелях: завтра і післязавтра - за рішенням головного санітарного лікаря - у всіх візьмуть матеріали на ПЛР тест.

"За фактом результату тесту - якщо ураження вірусом не виявлено - поліція розвезе кожного по домівках під жорстке зобов'язання з жорсткою домашньої ізоляцією і контролем з боку поліції і санітарних лікарів. Непокору - санкції ст. 325 КПК (Наслідки неприбуття потерпілого - ред.)", - додав він.

Він написав, що ті, хто втік з автобусів і ухилився від обсервації на цей момент - уже отримали адміністративні протоколи або будуть піддані цієї санкції (всі громадяни встановлені) - санкція: штраф до 17 000 гривень. Якщо у кого-то з пасажирів рейсу буде виявлений вірус - поліція прийме рішення про висунення звинувачень у відповідності зі ст. 325 - аж до арешту і утримання під вартою до 3-х років.

Раніше повідомлялось, що за перше порушення режиму карантину в Києві через коронавірус буде штраф - 17 тис. гривень, за друге - 34 тис. гривень, а за третє - кримінальна відповідальність.