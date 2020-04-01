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З обсервації в київському готелі "Козацький" втекли десятки людей

Новини » Коронавірус     01.04.2020 - 14:40
З обсервації в київському готелі "Козацький" втекли десятки людей
Фото: Антон Геращенко (РБК-Україна)

Порушникам загрожують штрафи по 17 тисяч гривень

Кілька десятків людей, через пандемію коронавірусу поміщених на обсервацію до київського готелю "Козацький", втекли звідти. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його словами, точну кількість втікачів ще належить встановити.

"Я повинен уточнити реальні цифри. Цим питанням зараз займається Національна поліція", - заявив Геращенко.

Відзначимо, до цього він в ефірі одного з телеканалів підтвердив, що вже складено понад 50 протоколів стосовно тих, хто втік з готелю. Геращенко наголосив, що порушникам загрожує 17 000 гривень штрафу. Він також уточнив, що на сьогодні правоохоронці не можуть силою утримувати людей, яким необхідно пройти обсервацію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що близько 100 українців, які повернулися чартерним рейсом з Балі і Катару, в супроводі поліції були доставлені на обсервацію в готель "Козацький".

До цього стало відомо, що українцям на обсервації будуть робити ПЛР-тести на п'ятий-шостий день. Якщо результати покажуть негативний результат, їх відпустять на самоізоляцію додому.

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