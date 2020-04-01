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СБУ відкрила справу за фактом незаконного прослуховування брата Єрмака

Новини » Політика     01.04.2020 - 16:51
СБУ відкрила справу за фактом незаконного прослуховування брата Єрмака
Ілюстративне фото (ssu.gov.ua)

СБУ намагалась викликати Гео Лероса на допит у якості свідка у вказаному кримінальному провадженні

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного прослуховування брата глави Офісу президента Дениса Єрмака. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Справу відкрили після публікації у Facebook народним депутатом Гео Леросом відео, на якому брат голови Офісу президента Денис Єрмак обговорює призначення на різні посади, зокрема, в Київській митниці, Міністерстві інфраструктури та "Укрзалізниці".

"Головне слідче управління СБ України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації для відео-фіксації зустрічей Дениса Єрмака, тобто злочину, передбаченого ч. 2 ст. 359 Кримінального кодексу України", - заявили в СБУ.

У Службы безпеки також прокоментували сьогоднішній візит до Лероса. Зокрема, в СБУ пояснили, що співробітники служби намагалися вручити нардепу повістку про виклик на допит в якості свідка у вказаному кримінальному провадженні, однак той відмовився від її отримання та запропонував звернутися до його адвоката.

Нагадаємо, сьогодні нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос заявив, що до нього додому приїхали співробітники СБУ. Самого депутата вдома не було, тому він відправив за місцем проживання адвоката.

Як повідомляло РБК-Україна, після публікації "плівок Лероса", кримінальну справу відкрила Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Тільки у цьому випадку провадження порушили за фактом можливого зловживання впливом при призначенні на посади в органи державної влади.

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