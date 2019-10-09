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Усик висловився про ситуацію навколо зриву бою проти Спонга

Новини » Спорт    09.10.2019 - 12:21
Усик висловився про ситуацію навколо зриву бою проти Спонга
Фото: Олександр Усик (РБК-Україна)

Українець вже дізнався ім'я нового суперника

Колишній абсолютний чемпіон важкої ваги Олександр Усик висловився про ситуацію з проваленим допінг-тестом його суперника Тайрона Спонга і зривом їх бою. Про це український боксер розповів в інтерв'ю YouTube-каналі iFL.TV.

"У мене з цього приводу немає думки. Це бруд. Я не хочу про це розмовляти. Навіть не варто це порушувати і згадувати про це.

Я з ранку спеціально не читаю інформацію з приводу себе або ще чогось. Я розмовляв з друзями, зі своєю сім'єю і сином. Так що я не забиваю собі голову. Ось так", - сказав Олександр Усик.

Нагадаємо, що Усику вже знайшли нового суперника. 12 жовтня у Чикаго він дебютує в суперважкій вазі проти американця Чазз Уїзерспуна.

Українець повинен був провести бій проти Тайрона Спонга, але за 5 днів до бою голландець попався на застосуванні заборонених препаратів. Тест показав наявність в його організмі кломіфена, який використовується для підвищення тестостерону у чоловіків. Сам нідерландський боксер відкинув звинувачення у вживанні допінгу.

Українець вже завершив підготовку і прибув у Чикаго. На бій майже не залишилося квитків у вільному доступі.

Ім'я нового суперника Усика буде оголошено найближчим часом, - промоутер Другий бій в суперважкій вазі Усик проведе з чемпіоном
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