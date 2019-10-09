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Усик высказался о ситуации вокруг срыва боя против Спонга

Новости » Спорт    09.10.2019 - 12:21
Усик высказался о ситуации вокруг срыва боя против Спонга
Фото: Александр Усик (РБК-Украина)

Украинец уже узнал имя нового соперника

Бывший абсолютный чемпион тяжелого веса Александр Усик высказался о ситуации с проваленным допинг-тестом его соперника Тайрона Спонга и срывом их боя. Об этом украинский боксер рассказал в интервью YouTube-каналу iFL.TV.

"У меня по этому поводу нет мнения. Это грязь. Я не хочу об этом разговаривать. Даже не стоит это поднимать и вспоминать об этом.

Я с утра специально не читаю информацию по поводу себя или еще чего-то. Я разговаривал с друзьями, со своей семьей и сыном. Так что я не забиваю себе голову. Вот так", - сказал Александр Усик.

Напомним, что Усику уже нашли нового соперника. 12 октября в Чикаго он дебютирует в супертяжелом весе против американца Чазза Уизерспуна.

Украинец должен был провести бой против Тайрона Спонга, но за 5 дней до боя голландец попался на применении запрещенных препаратов. Тест показал наличие в его организме кломифена, который используется для повышения тестостерона у мужчин. Сам нидерландский боксер отверг обвинения в употреблении допинга.

Украинец уже завершил подготовку к поединку и прибыл в Чикаго. На бой почти не осталось билетов в свободном доступе.

Имя нового соперника Усика будет объявлено в ближайшее время, - промоутер Второй бой в супертяжелом весе Усик проведет с чемпионом
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