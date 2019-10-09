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Стало відомо ім'я нового суперника Усика у першому бою в супертяжах

Новини » Спорт    09.10.2019 - 09:09
Стало відомо ім'я нового суперника Усика у першому бою в супертяжах
Фото: Олександр Усик (РБК-Україна)

Українець дебютує в суперважкій вазі проти Чазз Уїзерспуна

Новим суперником українця Олександра Усика у першому бою в суперважкому дивізіону став 38-річний американець Чазз Уїзерспун. Про це в Twitter повідомив промоутер українського боксера Едді Хирн.

Бій, як і планувалось раніше, відбудеться 12 жовтня у Чикаго.

Уізерспун ніколи не оскаржував головні чемпіонські титули. За свою кар'єру він ставав переможцем поєдинку 38 разів і програв лише тричі, своїм найгучнішим суперникам - Тоні Томпсон, Кріс Арреола і Сет Мітчелл. Всім їм Уізерспун програв нокаутом.

Дебютувати в суперважкій вазі українець повинен був в поєдинку проти Тарона Спонга, але напередодні стало відомо, що голландець попався на застосуванні заборонених препаратів. Тест показав наявність в його організмі кломіфена, який використовується для підвищення тестостерону у чоловіків. Сам нідерландський боксер відкинув звинувачення у вживанні допінгу.

Нагадаємо, спочатку Усик повинен був провести бій з 38-річним французом камерунського походження Карлосом Такамом 25 травня, але тоді бій був скасований через травму українця.

Поєдинок перенесли на осінь, але камерунець змінив промоутера, який вирішив рухати його кар'єру в іншому напрямку.

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