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Суперник Усика відкинув звинувачення у вживанні допінгу

Новини » Спорт    08.10.2019 - 11:27
Суперник Усика відкинув звинувачення у вживанні допінгу
Фото: Тайрон Спонг (instagram.com/tyrone_spong)

Спонг вважає, що його просто хочуть зняти з бою

Нідерландський боксер Тайрон Спонг прокоментував інформацію про те, що він провалив допінг-тест перед поєдинком з українцем Олександром Усиком. Слова супертяжа наводить Boxingscene.com.

Раніше повідомлялося, що він попався на застосуванні заборонених препаратів. Тест Спонга показав наявність в організмі кломифена, який використовується для підвищення тестостерону у чоловіків.

"Це підстава. Я категорично заперечую, що я використовував препарати, згадані у звіті VADA. Я попросив про розкриття допінг-проби "B". Воно відбудеться в обраній мною лабораторії. Тестування, яке проводилося минулого тижня після запиту з боку Боксерської комісії Іллінойсу, показало, що я чистий боєць", - сказав Спонг.

Голландський супертяж хоче довести свою невинність і вважає, що його просто хочуть зняти з бою.

"Я попросив компанію Matchroom публічно оголосити, що мій допінг-тест, зданий лише кілька днів тому, не показав наявності будь-яких підозрілих речовин. Їх присутність в допінг-пробі є неможливою. Я вважаю, що це спроба усунути мене від бою. Я добровільно погодився на тестування VADA, адже мені нема чого приховувати", - додав боксер.

Один з промоутерів Усика Едді Хирн сказав, що вже веде переговори з трьома-чотирма боксерами на заміну Спонг, щоб поєдинок українця все ж відбувся.

Нагадаємо, Усик вже завершив підготовку і прибув у Чикаго на дебютний бій у суперважкій вазі, який запланований на 12 жовтня. На поєдинок майже не залишилося квитків у вільному доступі.

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