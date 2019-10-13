Усик - Уїзерспун: відео бою

До уваги читачів РБК-Україна відео та огляд небезпечних моментів дебютного бою українця Олександра Усика в суперважкій вазі, в якому він здобув дострокову перемогу над американцем Чазз Уїзерспун.

Українець повністю домінував на рингу і перевершував суперника, хоча той непогано тримався. У підсумку, від неможливості приймати удари Усика американець відмовився продовжувати поєдинок після сьомого раунду.

Усик останній свій бій провів майже рік тому, перемігши нокаутом британського боксера Тоні Беллью і захистивши титул абсолютного чемпіона світу у важкій вазі. Після цього українець оголосив про перехід у суперважку категорію і поступово залишив всі свої пояси вакантними.

Він повинен був провести перший поєдинок у новій для себе вазі ще у травні проти Карлоса Такама, але тоді бій був скасований через травму українця. Поєдинок перенесли на осінь, однак потім командам не вдалося повторно домовитися про бій.

На заміну йому знайшли Тайрона Спонга, але боксувати з українцем він не зміг. Менш ніж за тиждень до бою стало відомо, що голландський боксер попався на застосуванні заборонених препаратів. Хоча сам боксер відкидає звинувачення у вживанні допінгу і звинувачує промоутера українця Едді Хірна в спробі вивести його з бою.

У результаті команді Усика знову довелося шукати заміну, якою і став 38-річний американець Чазз Уїзерспун. Після перемоги над ним Усик став обов'язковим претендентом на чемпіонський пояс по лінії WBO і, таким чином, отримав можливість битися з переможцем реваншу між Ентоні Джошуа та Енді Руїсом.