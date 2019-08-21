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WBO зберегла за Усиком статус обов'язкового претендента

Новини » Спорт    21.08.2019 - 09:16
WBO зберегла за Усиком статус обов'язкового претендента
Фото: Олександр Усик (Віталій Носач/РБК-Україна)

Апеляція Ділліана Уайта була відхилена

Всесвітня боксерська організація (WBO) зберегла за непереможеним українським боксером Олександром Усиком статус обов'язкового претендента на пояс в суперважкій вазі. Про це повідомляє Boxingscene.com.

Після місяця розгляду була відхилена апеляція британського суперважковаговика Ділліана Уайта, який був незадоволений наданням українцеві статусу претендента.

Таким чином, Олександр Усик все ж зможе розраховувати на бій за звання чемпіона за версією WBO проти переможця реваншу між Енді Руїсом і Ентоні Джошуа, який має відбутися до кінця 2019 року.

На початку червня Джошуа нокаутом програв всі свої титули Руїсу-молодшому. Це був дебютний поєдинок для британця в США та перша поразка в професійній кар'єрі.

Усик повинен був дебютувати в суперважкій вазі проти Такама 25 травня, але тоді бій був скасований через травму українця. Потім камерунець змінив промоутера, що може перешкодити його участі в поєдинку з Усиком.

Дебют українця в суперважкій вазі перенесли на 12 жовтня, але ім'я опонента поки невідомо.

Джошуа і Руїс домовилися про дату і місце реваншу Усик готовий почати тренуватися для дебюта в супертяжах
Новини України Олександр УсикаппеляцияWBOБокс
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