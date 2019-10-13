Усик - Уизерспун: видео боя

Вниманию читателей РБК-Украина видео и обзор опасных моментов дебютного боя украинца Александра Усика в супертяжелом весе, в котором он одержал досрочную победу над американцем Чаззом Уизерспуном.

Украинец полностью доминировал на ринге и превосходил соперника, хотя тот неплохо держался. В итоге, от невозможности принимать удары Усика американец отказался продолжать поединок после седьмого раунда.

Усик последний свой бой провел почти год назад, победив нокаутом британского боксера Тони Беллью и защитив абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. После этого украинец объявил о переходе в супертяжелую категорию и постепенно оставил все свои пояса вакантными.

Он должен был провести первый поединок в новом для себя весе еще в мае против Карлоса Такама, но тогда бой был отменен из-за травмы украинца. Поединок перенесли на осень, однако затем командам не удалось повторно договориться о бое.

На замену ему нашли Тайрона Спонга, но боксировать с украинцем он не смог. Менее чем за неделю до боя стало известно, что голландский боксер попался на применении запрещенных препаратов. Хотя сам боксер отвергает обвинения в употреблении допинга и обвиняет промоутера украинца Эдди Хирна в попытке вывести его из боя.

В результате команде Усика снова пришлось искать замену, которой и стал 38-летний американец Чазз Уизерспун. После победы над ним Усик стал обязательным претендентом на чемпионский пояс по линии WBO и, таким образом, получил возможность сразиться с победителем реванша между Джошуа и Энди Руисом.