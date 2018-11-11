Усик нокаутував Беллью і захистив титул абсолютного чемпіона світу

Бій завершився вже у 8 раунді

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик здобув перемогу над британцем Тоні Беллью. Українець нокаутував суперника лівим боковим у 8 раунді.

Таким чином українець провів перший захист своїх чемпіонських поясів за версіями WBA, WBC, IBF та WBO, які здобув у бою проти росіянина Мурата Гассієва.

Перемога стала для українця 16 в професійній кар'єрі, 12 з яких нокаутом. Тоні Білями зазнав третьої поразки в кар'єрі при 30 перемогах.