Усик нокаутував Беллью і захистив титул абсолютного чемпіона світу

Бій завершився вже у 8 раунді
Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик здобув перемогу над британцем Тоні Беллью. Українець нокаутував суперника лівим боковим у 8 раунді.
Таким чином українець провів перший захист своїх чемпіонських поясів за версіями WBA, WBC, IBF та WBO, які здобув у бою проти росіянина Мурата Гассієва.
What a fight— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) November 10, 2018
#AndStill @usykaa stops @TonyBellew in round number 8 to retain his Cruiserweight World Titles #UsykBellew pic.twitter.com/gElnsTeSZ7
Перемога стала для українця 16 в професійній кар'єрі, 12 з яких нокаутом. Тоні Білями зазнав третьої поразки в кар'єрі при 30 перемогах.