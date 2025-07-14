Усик - Дюбуа 2: время начала, полный андеркард, как смотреть бой, гонорары и прогноз

Когда бой? Точная дата и время старта Усик - Дюбуа 2

Бой-реванш за чемпионские пояса WBA, WBO и IBF состоится в субботу, 19 июля 2025 года, на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Ожидается, что арена соберет более 80 тысяч фанов.

В отличие от предыдущих поединков Усика, которые часто стартовали после полуночи, этот бой начнется раньше.

Согласно регламенту "Уэмбли", главное противостояние стартует в 23:30 по киевскому времени 19 июля и должно завершиться до 01:00 20 июля.

Таким образом, бой начнется точно в субботу, 19 июля, что позволит украинским болельщикам комфортнее насладиться зрелищем.

Вечер бокса в целом начнется с прелимов ориентировочно в 19:00 по Киеву. Основная часть карда (мейнкард) стартует примерно в 20:30.

Полная карта боя: кто выступит в андеркарде?

В программе вечера бокса на "Уэмбли", кроме главного боя, запланированы другие захватывающие поединки с участием украинских боксеров - Владислава Сиренко и Даниэля Лапина. Их соперниками станут британцы Соломон Декрес и Льюис Эдмондсон соответственно.

Отметим, что Лапин проведет бой за титулы IBF и WBA Continental в полутяжелом весе.

Во втором по значимости поединке вечера бывший чемпион мира в двух весовых категориях (тяжелом и первом тяжелом весе) британец Лоуренс Околи сразится за титул WBC Silver в супертяжелом дивизионе против южноафриканца Кевина Лерены, который сейчас владеет поясом чемпиона мира WBC в бриджервейте.

Полный кард шоу Усик - Дюбуа 2

Александр Усик (23-0, 14 KO) - Дэниел Дюбуа (22-2, 21 KO)

Лоуренс Околи (21-1, 16 KO) - Кевин Лерена (31-3, 15 KO)

Владислав Сиренко (22-0, 19 KO) - Соломон Декрес (9-1, 3 KO)

Даниэль Лапин (11-0, 4 KO) - Льюис Эдмондсон (11-0, 3 KO)

Лаша Гурули (1-0, 0 KO) - Джеймс Фрэнсис (7-1, 1 KO)

Кроме того, 16 июля, перед основными боями, свой талант продемонстрирует юная украинская боксерка Кира Макогоненко, которая выступит в рамках боксерского шоу в Лондоне.

Где смотреть бой Усик - Дюбуа 2 в Украине?

В Украине эксклюзивную трансляцию вечера бокса в Лондоне обеспечит медиасервис MEGOGO.

Поединок Усик - Дюбуа и весь файткард вечера будут доступны по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL".

Трансляция традиционно состоится в подразделе "Единоборства" в разделе "Спорт", на канале "MEGOGO Гонг", а также на отдельном поп-ап канале в разделе "Телевидение", который появится на сервисе в день события.

Комментировать главный поединок вечера с "Уэмбли" будет Владимир Кобельков.

Усик и Дюбуа (фото: Getty Images)

Гонорары Усика и Дюбуа за бой-реванш

Общий призовой фонд за реванш Усик - Дюбуа, по данным разных источников, составит более 200 млн долларов (например, издание News Bet365 озвучивает сумму 203,5 млн долларов).

Эти деньги будут распределены неравномерно, отражая статус Усика как действующего чемпиона и одного из самых ярких боксеров мира. Распределение гонорара, по предварительным данным, составит примерно 65% на 35%.

По данным СМИ, обладатель чемпионских поясов WBA, WBO, WBC и IBO, получит 132,28 млн. Этот гонорар станет крупнейшим в карьере украинца, превосходя даже заработок за реванш с Тайсоном Фьюри (114 млн долларов).

Обладатель титула IBF заработает 71,22 млн - это также будет рекордная прибыль для британского боксера. Для сравнения, его предыдущий рекордный гонорар за бой против Энтони Джошуа составлял всего 13 млн долларов.

Эти цифры отражают огромный интерес к бою, который позиционируется как противостояние за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе и имеет значительный медийный резонанс, особенно после контроверсионного первого поединка.

Прогноз экспертов и букмекеров

У букмекеров абсолютный фаворит - украинец. Коэффициенты на его победу колеблются в пределах 1,20-1,40 (что соответствует вероятности 70-83%). Тогда как шансы Дюбуа оцениваются с коэффициентом 3,70-4,50.

А вот мнения экспертов разделились. Например, Джозеф Паркер в прогнозах относительно победителя поединка склоняется в пользу Усика, но предостерегает о потенциальных атаках Дюбуа.

Тони Белью уверен в техническом преимуществе Усика, поэтому не исключает возможности победы украинца нокаутом.

Карл Фроч более сдержан в прогнозах. Он говорит, что "есть шанс на сенсацию из-за возраста Усика".

В то же время Леннокс Льюис считает, что только Дюбуа может нокаутировать Усика, а потому уверен в победе своего соотечественника.



Благотворительный ужин Усика

Перед грандиозным реваншем украинский чемпион активно приобщается к важным культурным и благотворительным инициативам в Лондоне. Его мероприятия несут мощный месседж миру об украинской стойкости и возрождении.

14 июля, на легендарной Трафальгарской площади Усик представит воссозданную мозаику "Боривитер". Это легендарное панно, созданное в Мариуполе выдающейся шестидесятницей Аллой Горской в 1967 году, было повреждено во время полномасштабного российского вторжения.

А 18 июля состоится масштабный благотворительный ужин "Gala Dinner", организованный фондом Usyk Foundation.

Цель мероприятия - сбор средств для украинских семей, пострадавших от войны, и восстановление жилья. Среди приглашенных звезд - президент УАФ Андрей Шевченко, защитник "Арсенала" Александр Зинченко, голкипер "Реала" Андрей Лунин, жена Александра Усика Екатерина, промоутер Фрэнк Уоррен и актер Лев Шрайбер.

Мысли Усика о будущем

Усик уже отмечал, что его профессиональная карьера подходит к концу, и он планирует провести еще только два поединка: с Дюбуа и еще один, после чего может завершить выступления.

Тем самым "еще одним" боем может стать третье противостояние украинца с бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри, который недавно снова вызвал Усика на бой. Поединок, по словам "Цыганского короля", должен состояться 18 апреля 2026 года на "Уэмбли".

Кстати, легендарный лондонский стадион сам Александр назвал "особенным местом", боксировать на котором мечтал с юности.

Еще один вариант завершения карьеры Усика - бой по правилам ММА против Джейка Пола. Боксер-блогер и его команда готовы организовать этот поединок и переговоры уже ведутся.

Александр Усик (фото: Getty Images)