Усик поразит Лондон неожиданной презентацией: о чем идет речь

14 июля на легендарной Трафальгарской площади в Лондоне чемпион мира по боксу Александр Усик презентует воссозданную мозаику "Боривитер". Это легендарное панно, созданное в Мариуполе выдающейся шестидесятницей Аллой Горской, было повреждено во время полномасштабного российского вторжения. Открытие "Боривитра" станет первым знаковым событием с участием Усика в Лондоне перед его боем с Дэниелом Дюбуа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз организации Ukraine WOW .

Что известно о мозаике и акции

Оригинальную мозаику "Боривитер" с соколом в полете, символизирующую творческую свободу, создала группа художников во главе с Аллой Горской в Мариуполе в 1967 году.

Через три года после ее создания Аллу Горскую жестоко убили советские спецслужбы. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения РФ, панно получило существенные повреждения.

Усик представит миру тайну уничтоженной мозаики Горской (Ukraine WOW)

Работа над восстановлением мозаики длилась полгода, и панно с точностью до мельчайшей детали повторяет оригинальную мозаику в Мариуполе.

Для этого в разных уголках мира нашли и привезли более 700 кг материалов: от непрозрачного стекла (смальты) и плитки нужных цветов до металлических плит и даже алюминиевых ложек.

К воссозданию мозаики присоединились 15 художников-монументалистов и исследователей, среди которых Анастасия Лелюк, Татьяна Тадай, Инга Леви, Ольга Чикало, Аля Сегал, Тамара Турлюн, Полина Пискурева, Анастасия Антонец, Татьяна Бакум, Андрей Фишер, Анна Круть.

Возглавили команду внучка Аллы Горской Елена Зарецкая и культурный менеджер Настя Ищенко.

Для "Боривитра" также создали специальную конструкцию, которая позволяет ему безопасно путешествовать. Воссозданная мозаика была представлена в Киеве в июне этого года.

Восстановленная мозаика Горской будет представлена в Лондоне (фото: Ukraine WOW)

А теперь она будет популяризировать украинское искусство и рассказывать миру о тех, кого Россия пытается уничтожить, в мире, неся сообщение о стойкости и возрождении.

Организаторы акции и сам Усик уверены: воссоздание "Боривитра" - это не просто реставрация. Это мощный символ веры в то, что все уничтоженное в Украине будет восстановлено, а украинское культурное наследие будет сохранено, чтобы поражать и вдохновлять мир.