Топ-7 боксеров, которых Усик считает лучшими прямо сейчас

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик готовится к своему третьему шансу стать абсолютным чемпионом мира. И накануне противостояния с Даниэлем Дюбуа, Усик сравнил себя с другими выдающимися супертяжами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт DAZN Boxing в соцсети X.

Кого Усик поставил выше себя

Во время опроса Александр продемонстрировал незаурядную скромность.

Несмотря на то, что он дважды побеждал своих нынешних конкурентов, украинец назвал Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа лучше себя.

Кроме того, действующий обладатель поясов WBA, WBC, WBO в супертяжелом весе не поставил себя выше таких легенд бокса, как Майк Тайсон, Джо Фрейзер, Джордж Форман, Владимир Кличко и Мухаммед Али.

В то же время, Усик не считает сильнее себя Дерека Чисору, Деонтея Уайлдера, Виталия Кличко и своего ближайшего соперника Даниэля Дюбуа.

Относительно Виталия Кличко, украинец лишь улыбнулся, услышав имя действующего мэра Киева.

Стоит отметить, что Александр Усик остается непобежденным на профессиональном ринге. Он провел 23 поединка, одержав победы во всех, причем 14 из них нокаутом

Бой за абсолют: Усик против Дюбуа

Реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа за титулы WBA, WBO и IBF состоится в субботу, 19 июля 2025 года, на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Ожидается, что на арене соберется более 80 тысяч фанатов.

Точное время начала боя 23:30 по киевскому времени и завершится до 01:00 20 июля.

В Украине эксклюзивные права на трансляцию вечера бокса в Лондоне принадлежат медиасервису MEGOGO.