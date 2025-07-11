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Юная украинская звезда Кира Макогоненко выступит на разогреве боя Усик - Дюбуа: что известно

Пятница 11 июля 2025 09:21
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Юная украинская звезда Кира Макогоненко выступит на разогреве боя Усик - Дюбуа: что известно Кира Макогоненко (фото: instagram.com/kiramakogonenko)
Автор: Екатерина Урсатий

16-летняя украинская боксерка Кира Макогоненко получила уникальную возможность продемонстрировать свой талант на международной арене. Юная спортсменка выступит в рамках боксерского шоу, посвященного поединку-реваншу между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа в Лондоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Queensberry Promotions в соцсети Х.

Что известно о бое Киры Макогоненко

Бои с участием молодых и менее известных боксеров состоятся в среду, 16 июля, после открытой тренировки главных звезд вечера.

Этот формат проведения дополнительных поединков перед основными событиями стал своеобразной традицией, которую активно ввела Саудовская Аравия в своих масштабных боксерских ивентах.

Теперь эта идея, похоже, добралась и до Лондона, предоставляя шанс молодым талантам, как Кира, заявить о себе на большой сцене.

Для 16-летней украинки это отличный шанс получить бесценный опыт и привлечь внимание к своему имени в мире профессионального бокса.

Кто такая Кира Макогоненко

Юная украинка одна из самых перспективных боксерок Украины. Всего в 14 лет она получила звание мастера спорта, что уже тогда привлекло к ней внимание спортивного сообщества.

В 2023 году Кира стала серебряным призером чемпионата Европы по боксу среди юниорок, продемонстрировав высокий уровень техники и выносливости.

В 2024 году спортсменка подтвердила свой класс на чемпионате Украины U-19, где одержала уверенную победу и стала чемпионкой страны.

На Чемпионате Украины U-19 она одержала убедительную победу и стала чемпионкой.

Усик - Дюбуа 2: главное о бое

19 июля на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне состоится долгожданный реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

Украинец будет защищать титулы WBA, WBO и WBC, тогда как британец попытается вернуть утраченное преимущество. Это будет повторение боя 2023 года, в котором Усик одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде.

Ожидается, что оба боксера получат рекордные гонорары, а большинство экспертов отдают предпочтение украинцу.

Где смотреть мат

Реванш Усик - Дюбуа будет транслироваться в разделе "Спорт", в подразделе "Единоборства", а также на специальном канале "MEGOGO Гонг". Кроме того, в день поединка появится отдельный pop-up канал в разделе "Телевидение", который будет транслировать бой в прямом эфире.

Ранее писали о полном расписании мероприятий перед матчем-реваншем.

Также читайте об ажиотаже на "Уэмбли" из-за реванша Усик-Дюбуа.

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