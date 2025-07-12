Шевченко, Зинченко, Лунин и другие: кого Усик пригласил в Лондон на ужин перед боем с Дюбуа

Накануне боя-реванша Усик - Дюбуа , 18 июля, в Лондоне состоится масштабный благотворительный ужин "Gala Dinner", организованный фондом Usyk Foundation. Приглашение не него получили известные личности, в частности, звездные украинские спортсмены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Instagram организации .

Кто среди приглашенных

Торжественный ужин станет частью серии событий, приуроченных к бою Александра Усика против Даниэля Дюбуа и будет иметь целью сбор средств для украинских семей, пострадавших от войны.

"Среди гостей - влиятельные деятели Украины, Великобритании и мира. Это лидеры в сфере бизнеса, культуры, медиа и благотворительности. Вечер станет пространством для диалога, сотрудничества и совместного вклада в важное дело", - сообщили в Usyk Foundation.

Приглашение на ужин получили президент УАФ Андрей Шевченко, защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко, голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин. Также будут присутствовать жена Александра Усика - Екатерина Усик, промоутер Фрэнк Уоррен, американский актер Лев Шрайбер и многие другие гости.

Какова цель мероприятия

"Gala Dinner" станет не только благотворительным мероприятием, но и одним из ключевых имиджевых событий вокруг поединка Усик - Дюбуа, который состоится на следующий день, 19 июля.

Это также возможность для международного общения, объединения усилий и демонстрации поддержки Украины на глобальном уровне.

Организаторы отмечают: все собранные во время вечера средства будут направлены на гуманитарные инициативы, в частности на восстановление жилья для украинцев, которые потеряли дома из-за войны.